DIRETTA/ Villarreal Marsiglia risultato live, streaming video tv: non c’è partita? (EL, 14 marzo 2024)

Il cielo spagnolo si colora di arancione perché sta per iniziare la diretta di Villarreal Marsiglia: fischio di inizio alle ore 18.45. Questo turno di Europa League si preannuncia come un incontro dalle premesse già scritte: l’andata è terminata con un netto 4-0 a favore dei francesi, un risultato che sembra mettere la qualificazione già in cassaforte per loro.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare il Villarreal nonostante il momento di difficoltà che sta attraversando. La squadra spagnola dispone di giocatori di alto livello e potrebbe cercare di mettere in difficoltà il Marsiglia, magari rendendosi protagonista di una incredibile rimonta. Crederci non costa nulla.

DIRETTA VILLARREAL MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Villarreal Marsiglia, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

DIRETTA VILLARREAL MARSIGLIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni di Villarreal Marsiglia cercando insieme i nomi più interessanti da ambo le parti partendo da Pau Torres che difenda la porta spagnola, confermando il suo ruolo di difensore affidabile e uno dei talenti più promettenti della squadra.

Per il Marsiglia, un giocatore da tenere d’occhio è Veretout, autore di una prestazione decisiva nell’ultima partita in cui ha segnato un gol e ha messo in difficoltà la difesa avversaria con le sue incursioni offensive. La sua presenza potrebbe essere cruciale per le ambizioni della squadra francese nell’incontro contro il Villarreal.

VILLARREAL MARSIGLIA, LE QUOTE

In ultima analisi vi presentiamo le quote della diretta di Villarreal Marsiglia grazie al sito di Sisal: la vittoria spagnola è data a 2 mentre quella francese a 1,8. Il pareggio a 1,5.











