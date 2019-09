DIRETTA VILLARREAL REAL MADRID (RISULTATO FINALE 2-2): PARI CON POLEMICHE!

Termina qui la diretta di Villarreal Real Madrid con il risultato finale di 2-2. La partita ha regalato molte emozioni e anche qualche polemica. Ad aprire il match era stato il gol di Moreno al minuto numero 12, con il pari di Bale in chiusura della prima frazione di gioco. Al 74esimo però Gomez sembrava aver definitivamente deciso la partita, mettendo dentro un assist del nuovo entrato Ontiveros. Gareth Bale prima pareggiava al minuto 86, su assist di Modric, e poi nel recupero si faceva espellere per due cartellini gialli nel giro di tre minuti. Una situazione che ha mostrato come ci sia stato un po’ di livore in campo con gli animi che nel finale si erano accesi. E’ uno stop pesante per i blancos soprattutto perché arriva dopo il deludente pareggio al Santiago Bernabeu contro il Valladolid una settimana fa. (agg. di Matteo Fantozzi)

ENTRA ONVITEROS

Abbiamo superato l’ora di gioco per la diretta di Villarreal Real Madrid e il risultato è di 1-1. Gli ospiti, dopo dieci minuti della prima frazione di gioco, hanno deciso di inserire in campo Ontiveros, che ha preso il posto di Chukwueze per provare a riportarsi in vantaggio. Al minuto 62 il Real Madrid era passato in vantaggio grazie a un gol anche di bella fattura, una rete che però è stata annullata dall’arbitro Gil Manzano dopo aver consultato il Var. La gara ha fino a questo momento mostrato grande equilibrio e forse il pari è il risultato più giusto. Staremo a vedere se nel finale arriverà da parte di una delle due squadre lo squillo decisivo in grado di decidere la partita. (agg. di Matteo Fantozzi)

PARI DI BALE

La diretta di Villarreal Real Madrid ci porta all’intervallo con il risultato che è di 1-1. Dopo il gol di Moreno al 12esimo è arrivato il pareggio dei blancos con Gareth Bale bravo a sfruttare un bel cross di Carvajal proprio poco prima del fischio finale della prima frazione di gioco. Dopo il gol subito i blancos hanno subito alzato il baricentro, tirando fuori tutta la loro qualità soprattutto in mezzo al campo. Tra i migliori c’è stato sicuramente Casemiro, in grado di gestire bene il pallone e di manovrare in mezzo al campo dando i tempi anche ai suoi compagni di squadra. Vedremo ora come si comporteranno le due squadre nella ripresa con le dinamiche della gara che si sono completamente ribaltate. (agg. di Matteo Fantozzi)

GOL DI MORENO

Siamo arrivati alla metà del primo tempo della diretta di Villarreal Real Madrid con il risultato che è di 1-0. Il match è stato aperto dal gol di Moreno al minuto 12, grazie a una giocata veramente notevole. Una rete che ha obbligato l’arbitro a interrompere la gara per un paio di minuti, in attesa che questo venga confermato dal Var. Al 22esimo arriva la prima occasione per i blancos con Gareth Bale che riesce a recuperare una palla e ci prova senza però trovare la porta difesa da Andres Fernandes. Al 28mo il Villarreal sfiora il gol del raddoppio con Karl Toko Ekambi che ha una buona occasione davanti al portiere, ma che viene fermato dalla difesa dei blancos. Staremo a vedere se il Real Madrid riuscirà a riacciuffare una gara che si è messa male. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI COMINCIA!

Sta per avere inizio la diretta di Villarreal Real Madrid, e tutto è pronto allo Estadio de la Ceramica: le formazioni ufficiali del match stanno giusto facendo il loro ingresso in campo. Prima però di udire il fischio d’inizio, andiamo a vedere come le due squadre approcciano tale scontro diretto. Come riferito prima la squadra di Mister Callaja ha molto da recuperare: nelle prime due giornate di campionato ha infatti fatto suo solo un punto, segnando 5 gol ma incassandone ben 6 in appena due match. Ha fatto appena meglio il Real Madrid, che però non si è confermato imbattibile. La squadra di Zidane infatti è a quota 4 punti per il momento e pure ha incassato già due gol, a fronte dei 4 segnati. Ora però è tempo di dare la parola al campo, si gioca! VILLARREAL: Andres Fernandez, Mario Gaspar, Albiol, Pau, Gerard, Cazorla, Iborra, Chukwueze, Quintilla, Toko Ekambi, Moi Gomez REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Vazquez, Mendy, Benzema, Bale, Jovic (agg Michela Colombo)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

ARBITRA GIL MANZANO

Stiamo ancora attendendo di poter dare la parola al campo per la diretta di Villarreal Real Madrid, partita che come abbiamo visto prima, vedrà in campo anche il primo direttore di gara Jesus Gil Manzano, nome ben noto. Arbitro Fifa dal 2014, Manzano è stato spesso protagonista in contesti internazionali e anzi in carriera ha già messo a segno 21 direzioni per le prime due Coppe Uefa per club, oltre che diverse esperienze con le nazionali. In stagione il primo direttore di gara poi è già intervenuto in occasione della prima giornata della Liga e della sfida Valencia-Real Sociedad, dove ha pure assegnato 7 cartellini gialli e comminato un’espulsione. Ampliando la nostra analisi va quindi aggiunto che in carriera Manzano ha già diretto il Villarreal in ben 16 occasioni: salgono invece a quota 26 i suoi precedenti con il Real madrid. (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Villarreal Real Madrid, certo non possiamo non prendere in considerazione anche la storia, ben lunga e ricca di dati, che accomuna questi due club, oggi in campo per la 3^ giornata della Liga. Bilancio alla mano infatti possiamo leggere alla vigilia di questo turno ben 40 partite, queste registrate tra il 1998 e oggi e pure in occasione della prima serie del calcio spagnolo e della Copa del Rey. Va quindi aggiunto che non ci sorprende constatare che sono i Blancos ad aver accumulato più vittorie in tale scontro diretto: il Real ha infatti vinto finora in ben 24 occasioni, mentre sono state solo 4 le affermazioni del Villarreal. Ampliando la nostra analisi ricordiamo che l’ultimo testa a testa tra Villarreal e Real Madrid risale alla precedente edizione della Liga. Allora nel doppio confronto della stagione regolare assistemmo al pari per 2-2 nel match di andata e al successo dei Blancos per 3-2 al ritorno. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Villarreal Real Madrid, diretta dall’arbitro Jesus Gil Manzano, è la partita in programma oggi domenica 1 settembre 2019 tra le mura dell’Estadio de la Ceramica: fischio d’inizio già fissato per le ore 21.00. La terza giornata del campionato spagnolo ci offre la diretta tra Villarreal e Real Madrid, big match di prestigio che chiuderà il turno e che sarà pure la grande occasione per la squadra di Mister Calleja di riscattare un avvio in Liga non tra i migliori. Il Villarreal, dopo un’estate brillante, dove pure Il Sottomarino ha affrontato in amichevole club italiani come il Bologna, ha esordito in campionato con un pari con Grenada e un KO con il Levante e pure non si presenta alla partita con il Real al meglio. Anche Zidane ha però i suoi grattacapi da risolvere: il tecnico del Blancos infatti deve fare i conti con parecchi assenti nel suo spogliatoio, da Isco a Hazard e Asensio. Ci attende quindi una partita ben particolare questa sera.

VILLARREAL REAL MADRID: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Villarreal e Real Madrid di questa sera per le probabili formazioni di certo il tecnico Calleja non farà a meno del classico 4-4-2, pure visto in questo primo scampolo di stagione della Liga. Fedele tra i pali quindi questa sera vedremo per i padroni di casa Fernandez, mentre in difesa le maglie paiono già consegnate a Moreno, Torres e Gaspar, oltre al volto nuovo del mercato Albiol, ex Napoli. I primi dubbi di Calleja quindi si aprono solo dalla mediana in su: a centrocampo comunque non dubitano di scendere in campo dal primo minuto Chkwueze, Cazorla e Iborra, mentre sulla corsia a sinistra è lotta tra Gomez e Ontiverso. Devono ancora essere assegnate invece le maglie in attacco: per il momento la prima ipotesi vede come titolari dl Villarreal Toke Ekambi e Moreno, ma a disposizione vediamo anche Bacca e Leo Suarez. Per le probabili formazioni del Real Madrid, invece, come riferito prima, Zidane dovrà fare i conti con i numerosi assenti annunciati: alla vigilia della terza giornata infatti si sono fermati in infermeria Diaz, Rodrygo, Asensio, Hazard, James Rodriguez e Isco. E’ quindi confusione più totale nella mediana del 4-3-3 del tecnico dei Blancos che se Zidane non ha dubbi nel consegnare le maglie die titolari in difesa. Di fronte a Courtois nel reparto a quattro del Real Madrid infatti dovremmo vedere dal primo minuto Marcelo, Ramos, Varane e Carvajal. Per l’attacco invece i primi nomi sono quelli di Benzema e Bale ma sono parecchi i buchi da colmare.

QUOTE E PRONOSTICO

A dispetto di fattore campo e tenuto conto dei tanti assenti annunciati, la squadra Zidane rimane la favorita alla vittoria quest’oggi. Ecco che pure il portale di scommesse snai per la diretta tra Villarreal e Real Madrid di stasera nell’1×2 ha fissato a 1,87 il successo dei Blancos, contro il più alto 3,65 del Sottomarino: il pari è stato valutato a 4,00.



