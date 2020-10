Diretta Villarreal Sivasspor/ Streaming video tv: sfida inedita in Europa League

DIRETTA VILLARREAL SIVASSPOR: PARTITA DAL RISULTATO INCERTO

Villarreal Sivasspor, partita diretta dall’arbitro polacco Pawel Raczkowski, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 21 ottobre: presso lo stadio La Ceramica la serata è valida per la prima giornata nel gruppo I di Europa League 2020-2021. Si riparte dunque anche qui: sarà molto interessante vedere all’opera una squadra come il Submarino Amarillo, che nel corso degli anni ha cambiato molti uomini ma è quasi sempre riuscito a mantenere una sua identità e soprattutto ha dimostrato di poter fare ampia strada in campo internazionale. Ora gli spagnoli vogliono arrivare in fondo; le altre avversarie nel girone sono Maccabi Tel Aviv e Qarabag, almeno sulla carta dovrebbero esserci pochi problemi circa il pass per i sedicesimi. Discorso diverso per i turchi, una matricola nel torneo che proverà se non altro a prendersi qualche bella soddisfazione. Magari già stasera: aspettando che la diretta di Villarreal Sivasspor prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA VILLARREAL SIVASSPOR IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Villarreal Sivasspor, che non è una delle partite fornite per questo turno di Europa League; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, al numero 201 che è Sky Sport Uno, il programma Diretta Gol Europa League che mostra azioni salienti e reti in tempo reale dai campi collegati, permettendone anche la visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL SIVASSPOR

Unai Emery affronta Villarreal Sivasspor con il 4-1-4-1: sarà quasi certamente titolare Kubo che è squalificato per il prossimo turno della Liga, dunque il giapponese gioca a destra al posto di un Chukwueze che può cambiare corsia – al posto di Moi Gomez – o agire da prima punta dando fiato a Paco Alcacer, alle spalle invece potrebbero agire ancora Parejo e Trigueros insidiati da Yéremi Pino. Coquelin potrebbe fare lo schermo davanti alla difesa, dove è in competizione con Iborra; Ramiro Funes Mori per Raul Albiol in difesa, confermato Pau Torres mentre a destra avremo Rubén Pena e a sinistra Jaume Costa, possibile avvicendamento tra i pali con Rulli pronto a sostituire Asenjo. Mahmu Osgiz, allenatore dei turchi, potrebbe invece puntare su un 4-2-3-1: Hazirbulan tra i pali, davanti a lui una coppia centrale con Yigiter e Sastim mentre sugli esterni giocherebbero Gozel e Ergin. Possono cambiare i due mediani schierati a protezione della difesa: Murat Ince e Arda Keser sono pronti a fare i titolari nella partita di Europa League, in posizione centrale sulla trequarti si candida invece Gundak con Tolga Celik a destra, sull’altro versante spazio per Karabey con ballottaggio tra Kaya e Kaynarci per il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Villarreal Sivasspor. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 9,50 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte quanto puntato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA