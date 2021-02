Diretta Villeurbanne Milano/ Streaming video tv: sarà settebello Olimpia? (Eurolega)

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: OLIMPIA LANCIATISSIMA!

Villeurbanne Milano, che sarà diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Saso Petek e Tomasz Trawicki, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 5 febbraio presso l’Astroballe: la partita è valida per la 24^ giornata del girone unico di basket Eurolega 2020-2021. Ci avviciniamo alla sosta, e l’Olimpia arriva a questo match da una sconfitta: fatto piuttosto inusuale in questa stagione, soprattutto se parliamo di campionato: tuttavia il ko interno contro Trieste è stato netto, ma è anche strutturale se pensiamo a quanto la squadra stia tirando per mettersi nella migliore posizione possibile.

Le cose infatti vanno a gonfie vele anche in Eurolega: Milano entra in questo match con una striscia aperta di sei vittorie, ultima delle quali quella contro lo Zenit arrivata in rimonta, e ormai ha messo almeno un piede nei playoff pur sapendo che la strada per blindare l’obiettivo minimo è ancora parecchio lunga, e non priva di pericoli. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Villeurbanne Milano; aspettandone la palla a due possiamo anche valutare i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Villeurbanne Milano, partita di Eurolega che non verrà trasmessa dai canali della nostra televisione. Per questo motivo l’appuntamento con le immagini del match resta solo quello classico, ovvero la piattaforma Eurosport Player: bisognerà sottoscrivere un abbonamento al servizio per avere a disposizione le immagini di tutti i match della competizione europea di basket, in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.euroleague.net vi fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, ma anche la classifica e le statistiche, individuali e di squadra, del campionato.

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Villeurbanne Milano è un altro appuntamento che l’Olimpia sa di non poter sbagliare: ormai la squadra di Ettore Messina è tra le più competitive in Eurolega e infatti, entrando in questa settima giornata di ritorno, occupava la terza posizione alle spalle delle sole Barcellona e Cska Mosca (con cui ha perso) ma con la possibilità di agganciare i russi visto che bisogna ancora recuperare il match di andata contro lo Zenit. A questo punto davvero Milano non può nascondersi, anche se da quando esiste il girone unico non si è mai qualificata per i playoff: il gruppo è stato costruito per questo e anche la Final Four non deve essere un traguardo da contemplare in termini astratti o con la speranza di arrivarci solo se qualche avversaria dovesse calare. Per di più questa sera si affronta un Asvel che, pur rimanendo con le possibilità aperte di centrare i playoff, ha un record negativo e ha vinto solo 9 partite nella sua Eurolega, si trova nella parte bassa della classifica e rappresenta un avversario che, concedendogli ovviamente il dovuto rispetto, si può considerare abbordabile. Vedremo allora se l’Olimpia farà il suo dovere, prendendosi una vittoria esterna che sarebbe di grande importanza…



