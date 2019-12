Diretta Asvel Villeurbanne Olimpia Milano/ Streaming video: sfida delicata (Eurolega)

Asvel Villeurbanne Olimpia Milano si gioca alle ore 20:45 di venerdì 13 dicembre, presso l’Astroballe: va in scena una partita valida per la 13^ giornata di basket Eurolega 2019-2020, importante per entrambe le squadre che hanno bisogno di risalire la corrente. In particolar modo l’Olimpia, che mantiene ancora una posizione utile per andare ai playoff (e comunque siamo ancora nel girone di andata, presto per tirare le somme) ma sta rapidamente perdendo la bussola, visto che arriva da tre sconfitte consecutive e per due volte è anche caduta al Mediolanum Forum. Quella contro l’Asvel è la partita che può segnare la svolta: i francesi, tornati a giocare in Eurolega dopo ben dieci anni, erano partiti bene ma hanno perso le ultime quattro gare, e di conseguenza hanno peggiorato ancor più una situazione che non li vedrebbe ai quarti di finale. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Villeurbanne Olimpia Milano; aspettandone la palla a due possiamo ora valutare quelli che sono i temi principali legati alla serata dell’Astroballe.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Asvel Villeurbanne Olimpia Milano non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto; come sempre l’appuntamento con le partite di Eurolega arriva sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati la diretta streaming video delle gare. Naturalmente sul sito ufficiale www.euroleague.net potrete trovare le informazioni utili, per esempio la classifica del torneo, il tabellino play-by-play e le statistiche in tempo reale delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA ASVEL VILLEURBANNE OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Asvel Villeurbanne Olimpia Milano si gioca a pochi giorni dalla vittoria che l’Armani ha centrato a Pesaro: la situazione in campionato migliora giornata dopo giornata e adesso la squadra di Ettore Messina condivide con Sassari il secondo posto in classifica. Tuttavia, questo ci dà anche lo spunto per dire che fino a questo momento Milano ha mostrato qualche difficoltà nel gestire il doppio impegno: all’inizio della stagione volava in Eurolega e stentava in Serie A1, adesso invece la situazione si è come ribaltata e in ambito europeo si è perso il passo. In una competizione in cui il primo turno prevede 34 partite non è certo un dramma perderne anche tre consecutivamente, ma è chiaro che qualche problema oggettivo ci sia e che l’Olimpia non riesca più ad esprimersi come faceva qualche settimana fa. Considerando che alcune delle big attardate stanno recuperando (per esempio il Fenerbahçe), espugnare l’Astroballe battendo una squadra che sta faticando parecchio diventa quasi obbligatorio, soprattutto in termini di fiducia nei propri mezzi guardando a questa competizione.



