DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: appena tre precedenti

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

I precedenti per la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna sono appena tre, se parliamo di Eurolega moderna: le due squadre infatti si affrontano per forza di cose quest’anno visto che da qualche stagione è previsto il girone unico, mentre per trovare le altre due sfide dobbiamo tornare al 2002-2003 e precisamente in una regular season organizzata diversamente da oggi. All’Astroball abbiamo un solo incrocio, che nel dicembre di 21 anni fa era stato vinto dalla Virtus Bologna: era finita 74-88 e con quel successo le V nere avevano vendicato il ko subito in casa nel match di andata (84-88). La Virtus Bologna aveva dominato i due quarti centrali (27-49) in particolare il terzo chiuso sul punteggio di 11-27, che aveva definitivamente spazzato via le velleità dell’Asvel; prova devastante di Derrick Dial che aveva segnato 21 punti con 8/14 dal campo e 3/5 dall’arco, aggiungendovi 9 rimbalzi e 3 assist per 27 di valutazione.

Villeurbanne aveva avuto in Vassil Evtimov il suo giocatore migliore: l’ex della Fortitudo Bologna (e ci sarebbe poi tornato, qualche anno più tardi) aveva timbrato una doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, tirando 7/11 e smazzando 4 assist per 26 di valutazione. Da ricordare che il match di andata in questa Eurolega l’ha vinto appunto l’Asvel, dunque Villeurbanne comanda per 2-1 nel quadro generale del testa a testa che fino a questo momento ha prodotto solo vittorie esterne. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villeurbanne Virtus Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, come ogni partita delle squadre italiane in Eurolega e altre che di volta in volta sono selezionate: in particolare l’appuntamento per questa sera è su Sky Sport Uno (lo trovate al numero 201 del decoder), ovviamente riservato agli abbonati che potranno usufruire del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Da dire poi che sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

TRASFERTA NON BANALE!

Villeurbanne Virtus Bologna sarà in diretta dall’Astroballe, alle ore 21:00 di venerdì 3 febbraio: si gioca per la 23^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, secondo impegno in settimana per le due squadre. Si avvicina davvero il momento di tirare le somme circa la qualificazione ai playoff: la Virtus Bologna, che ha giocato contro la Stella Rossa una manciata di giorni fa, naturalmente ci crede ancora ma deve trovare maggiore continuità nel suo percorso, perché ha alternato grandi vittorie (per esempio a Madrid e Barcellona) a brutte sconfitte, come quella interna contro lo stesso Asvel nella partita di andata.

Villeurbanne è più lontano dalla post season, certamente; resta però una squadra temibile e capace di battere tante rivali in Eurolega, per la Virtus Bologna (che nell’ultimo impegno di Serie A1 ha piegato Verona) sarà allora un test importante per il proseguimento del percorso e la speranza appunto di arrivare ai playoff. Aspettando che la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna prenda il via, possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa attesa e delicata serata di Eurolega all’Astroballe.

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Lo abbiamo detto: la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna sarà molto importante per la squadra di Sergio Scariolo, uno snodo forse anche decisivo per la qualificazione ai playoff perché dopo questa settimana con doppio impegno mancheranno “solo” 11 giornate al termine della regular season di Eurolega, il margine per rimontare la distanza necessaria a prendersi almeno l’ottavo posto in classifica sarà ulteriormente ridotto e allora è chiaro che la Virtus Bologna debba vincere almeno contro le squadre che occupano una posizione peggiore o comunque simile in graduatoria.

Villeurbanne è squadra che si può esaltare, può contare sullo straripante talento offensivo di Nando De Colo – anche se lontano dal suo miglior momento in carriera – e che certamente ha fisico, anche se in estate ha perso Victor Wembanyama destinato a diventare la prima scelta assoluta al prossimo draft NBA. Tra poco scopriremo come andranno le cose nella diretta di Villeurbanne Virtus Bologna, certamente per la Segafredo tornare dalla Francia con una vittoria esterna sarebbe un bel modo per proseguire la corsa verso i playoff, il parquet dell’Astroballe fornirà le sue risposte.











