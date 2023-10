Diretta/ Villeurbanne Virtus Bologna (risultato finale 84-87): volano le V Nere! Eurolega, 27 ottobre 2023

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO FINALE 84-87): VOLANO LE V NERE!

Mike Scott pareggia subito all’inizio del quarto periodo. Cordinier realizza una tripla e va in lunetta per il fallo di De Colo, portando la Segafredo in vantaggio di 4 punti con ancora 8’46”. Scott mette a segno una tripla con 7’50”, palla persa da Mickey, sorpasso di Fall +1. Dobric controriprende mantenendo il match in equilibrio con il punteggio di 72-73 con 5’21” rimasti. Il pareggio arriva dopo un’azione insistita con Fall. Hackett perde palla con 3’17”, ma l’Asvel subisce un contropiede con Shengelia che va in lunetta a 2’53” realizzando 2/2. Shengelia segna ancora in un’azione portando la Virtus in vantaggio di 4 punti. Scott accorcia il divario a 1’48”, Hackett mantiene la palla dopo aver lasciato Lee al palo, portando il punteggio a +4. La Virtus esaurisce i falli di squadra, poi arriva la tripla di Scott che riduce il distacco a -1. Airball di Mickey, Lauvergne è costretto all’errore da Hackett, la palla ritorna nell’altra metà campo e Cordinier subisce le spinte di De Colo e realizza il canestro lasciando 11″ al timeout di Pozzecco. Stavolta però Scott lancia una tabellata, non arriva il fallo e con 1,6″ ma i francesi esauriscono solo adesso il bonus. La Virtus Bologna ottiene la quarta vittoria consecutiva e si posiziona al secondo posto dopo cinque giornate. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Virtus Bologna Sassari (risultato finale 80-60): V Nere in scioltezza! (basket A1, 22 ottobre 2023)

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villeurbanne Virtus Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta dunque sarà Sky Sport a fornire le grandi sfide di Eurolega. Di conseguenza gli abbonati potranno seguire Villeurbanne Virtus Bologna anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che su euroleaguebasketball.com/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Stella Rossa (risultato finale 85-79): successo col brivido! (20 ottobre 2023)

CONTROSORPASSO!

Shengelia e Lighty a segno all’inizio del secondo tempo. La Virtus Bologna parte forte con uno straordinario 0-7, realizzando cinque punti con Belinelli e due con Hackett, portando il punteggio a 44-48 in soli 7’30”. Jackson accorcia le distanze con una tripla, e Hackett risponde con un canestro da due, ma la tripla di Lee al 24′ pareggia il punteggio a 50. Dunston e Jackson perdono una palla a testa, e ancora Lee si alterna in lunetta con Cordinier al 25′, entrambi con un perfetto 2/2 ai tiri liberi. Il parziale di 4-0 realizzato da Lauvergne e De Colo mette in difficoltà la Virtus. De Colo realizza due tiri liberi portando il punteggio a 60-60 con 2’00” rimasti. La Virtus Bologna va avanti grazie a Mickey, ma De Colo risponde con una tripla, seguito da una tripla di Shengelia a 1’04”. La partita si chiude con i tentativi di Belinelli e De Colo dall’arco, entrambi non andati a segno, e al termine del terzo quarto, il punteggio è di 63-65. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Virtus Bologna Alba Berlino (risultato finale 87-76): V Nere in scioltezza! (oggi 18 ottobre 2023)

SORPASSO FRANCESE!

Cacok e Lauvergne segnano al 11′, portando la squadra in vantaggio. Cacok cerca nuovamente il canestro per aumentare il vantaggio a +5 al 12′. De Colo segna cinque punti che riportano il punteggio in parità al 14′, con un totale di 25 punti. Successivamente, Jackson realizza cinque punti che portano l’Asvel avanti 30-25, costringendo Banchi a chiamare un timeout quando la Virtus Bologna si trova in difficoltà con 5’43” da giocare. Hackett e compagni faticano a trovare il varco nell’aggressiva difesa della squadra francese, ma Shengelia riesce a trovare uno spiraglio e segna, portando il punteggio a 31-29. Fall e Belinelli estendono il vantaggio mantenendo il margine costante. Fall cerca ancora il canestro, ma la tripla di Cordinier porta il punteggio a -1 con 2’00” rimasti. Scott e Belinelli continuano a scambiare canestri, ma è Belinelli a pareggiare con una tripla a soli 20″ dall’intervallo. Tuttavia, Shengelia manda Lee in lunetta per tre tiri liberi, e tutti vengono segnati, portando il punteggio a 42-39 all’intervallo. (agg. di Fabio Belli)

V NERE AVANTI!

Si parte con la Virtus avanti 4-6, Cordinier ha siglato un altro canestro, seguito da di Jackson. Lighty ha realizzato 2 tiri liberi su 2. Cordinier ha segnato da rimessa in attacco, ottenendo un tiro libero aggiuntivo, portando il punteggio a 6-9. Dopo un contropiede di Shengelia e 2 tiri liberi, il secondo contropiede non è stato altrettanto efficace. Con 5 minuti e 55 secondi da giocare, Lauvergne ha realizzato una tripla, e poi la Virtus ha subito una perdita di palla, permettendo all’Asvel di realizzare un break di 7-0, portando il punteggio a 13-11. Il timeout è stato richiamato da Banchi con 4′ e 18” rimasti. Cordinier ha pareggiato e Kahudi ha segnato, portando l’Asvel in vantaggio di 2 punti, mentre la Virtus stentava a trovare il ritmo del gioco. Uno splendido movimento in post di Shengelia ha riportato la parità. Anche l’abile semigancio di Egbunu è stato degno di nota. La Virtus ha avuto difficoltà nell’area francese, ma Egbunu è riuscito a ottenere un tiro libero e ha realizzato 1 su 2. Con 1 minuto e 20 secondi rimasti, Pajola ha realizzato una tripla, portando il punteggio a 18-21 al termine del primo quarto. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna. Negli ultimi minuti che ancora ci separano dalla palla a due, possiamo comunque rileggere le dichiarazioni di coach Luca Banchi in sede di commento della vittoria di venerdì scorso contro la Stella Rossa: “È stata una grande vittoria contro un avversario molto forte, che ha dimostrato fin dall’inizio la sua concentrazione, la sua fisicità e la sua intensità. Abbiamo iniziato la partita abbastanza bene, credo che in termini di impegno abbiamo giocato una partita molto continua. Ci sono dettagli da correggere, ma partiamo da una base molto solida che è legata alla nostra identità e al nostro spirito di gruppo e di squadra”.

Coach Banchi aveva poi aggiunto: “Credo che i ragazzi fossero in missione stasera, c’era la feroce determinazione di voler dimostrare di essere in grado di produrre lo stesso stile di gioco e la stessa intensità anche a sole 48 ore di distanza. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che in questi 80 minuti non siamo mai stati sotto un singolo secondo. Le percentuali sul tiro da tre punti sono strettamente collegate alla qualità del gioco, alla distribuzione della palla e ai vantaggi di cui possiamo usufruire per cercare di alzare le percentuali di tiro. Credo che questa sia la strada, giocare una pallacanestro essenziale. Abbiamo talento sufficiente purchè tutti siano sintonizzati a mettere sul campo lo sforzo che serve”. Adesso però le parole cedono il passo ai fatti: comincia davvero la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna, possiamo curiosare nella storia a dire il vero breve di questa partita nella storia della Eurolega del XXI secolo, perché i precedenti sono solamente quattro. Il dato più incredibile è che ha sempre vinto la squadra in trasferta: dal momento che stasera si gioca in Francia, possiamo considerarlo un dato positivo per la Virtus Bologna, che in effetti ha già firmato due colpacci in terra transalpina contro il Villeurbanne. Per il primo dobbiamo tornare fino al 12 dicembre 2002, si stava chiudendo il ciclo più felice della storia della Virtus, che in Francia si impose per 74-88.

Decisamente più recente l’altro ricordo, perché risale alla scorsa stagione e per la precisione al 3 febbraio 2023, quando la Virtus Bologna vinse per 64-77 sul campo del Villeurbanne. Certo, di contro c’è il fatto che i francesi abbiano vinto per due volte a Bologna: la prima risale al 9 ottobre 2002 con il risultato di 84-88, mentre la seconda è ovviamente relativa all’anno scorso e al colpo emiliano con il punteggio di 79-84 del 4 novembre 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI SOGNA IN GRANDE

Villeurbanne Virtus Bologna, in diretta dall’Astroballe della città francese con palla a due alle ore 20.00, si gioca questa sera, venerdì 27 ottobre 2023, per la quinta giornata della stagione regolare della Eurolega di basket, edizione 2023-2024, che sarà come sempre una lunghissima avventura. Le prospettive sono intriganti per coach Luca Banchi e i suoi uomini verso la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna, perché finora ci sono state tre vittorie e una sola sconfitta nelle precedenti quattro giornate e costruire una classifica di spessore può dare consapevolezza e maggiore fiducia a questo livello, al quale la Virtus Segafredo Bologna è ancora tutto sommato poco abituata, dato che il ritorno in Eurolega ha avuto luogo l’anno scorso.

Magari il calendario ha anche dato una mano, ma vincere tre partite su quattro in Eurolega non è mai banale: la Virtus Bologna settimana scorsa ha sfruttato nel migliore dei modi il doppio impegno casalingo, battendo prima l’Alba Berlino e poi anche la Stella Rossa, adesso c’è una trasferta ma l’ASVEL Villeurbanne finora ha perso quattro partite su quattro, dunque si potrebbe consolidare l’inizio vincente, base di partenza eccellente per poi affrontare partite che saranno sicuramente ancora più impegnative. Guai però a dare qualcosa per scontato in Eurolega: siamo molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Villeurbanne Virtus Bologna…

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Villeurbanne Virtus Bologna, abbiamo sinteticamente già presentato la situazione in Eurolega per il nuovo corso dell’allenatore Luca Banchi, che è arrivato alla Virtus Bologna sulla scia del meraviglioso Mondiale vissuto alla guida della Lettonia. Il momento magico sembra proseguire anche con il club, che non pare aver risentito molto del clamoroso “divorzio” tra la V Nera e l’ex coach Sergio Scariolo ad appena una settimana dall’inizio dell’attività ufficiale nella stagione 2023-2024. La Virtus Bologna ha già fatto meraviglie in una trasferta, parliamo naturalmente della vittoria a Monaco con una prestazione che è stata praticamente perfetta sia in difesa sia in attacco.

La dimostrazione di personalità da parte della Virtus Bologna è proseguita poi settimana scorsa, naturalmente con la doppia vittoria contro Alba Berlino e Stella Rossa, pur con qualche brivido di troppo nel finale di una partita inizialmente dominata. Lo ripetiamo: arriveranno esami ancora più difficili, ma intanto vincere spesso contro le squadre che possiamo ritenere grosso modo di pari livello è già un segnale significativo. Il Villeurbanne è fanalino di coda, sarà affamato perché ridursi al ruolo di comparsa già ad ottobre sarebbe doloroso, ma per la Virtus Bologna è l’occasione per provare a volare ancora più in alto. Per ora quindi è meglio pensare partita per partita, che cosa succederà stasera nella diretta di Villeurbanne Virtus Bologna?











© RIPRODUZIONE RISERVATA