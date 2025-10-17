Diretta Villeurbanne Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di Eurolega.

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

È scoccata l’ora della diretta Villeurbanne Virtus Bologna, un match che possiamo considerare “giovane” per l’Eurolega perché gli episodi del passato sono appena otto (5-3 il saldo in favore delle V nere), tuttavia spuntano anche due sfide nella stagione 2002-2003 in cui curiosamente aveva sempre vinto la squadra in trasferta, segnando 88 punti. Ne consegue che dal 2022 – anno del ritorno della Virtus Bologna in Eurolega – a oggi siamo 4-2 per la compagine emiliana; tuttavia, le ultime tre gare sono state vinte dai padroni di casa.

Per trovare il colpo esterno più recente della Virtus Bologna bisogna tornare al 27 ottobre di due anni fa: era stato 84-87 con partita sigillata dal recupero di Tornike Shengelia (18 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 6/8 dal campo per il solito clinic del georgiano) e il canestro di Isaia Cordinier, quell’Asvel era allenato da Gianmarco Pozzecco che si era brevemente seduto sulla panchina della squadra francese. La speranza naturalmente è quella di festeggiare anche questa sera una vittoria delle V nere all’Astroballe, lo scopriremo tra pochissimo perché finalmente è il momento di mettersi comodi e lasciar parlare la diretta Villeurbanne Virtus Bologna! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

DA VINCERE!

La diretta Villeurbanne Virtus Bologna ci accompagna nella partita che all’Astroballe si gioca alle ore 20:00 di venerdì 17 ottobre 2025, ed è valida per la quinta giornata di basket Eurolega 2025-2026. Diciamolo subito: sulla carta è una trasferta abbordabile per le V nere, che hanno una bella occasione da sfruttare.

Il grande colpo contro il Real Madrid per aprire questa competizione ci ha detto una cosa: la nuova Virtus Bologna ha davvero le carte in regola per giocarsi almeno un posto nel play in, ma ci sono avversarie che sulla carta sono superiori e allora sarà necessario mettere in campo qualcosa in più per evitare di venire beffati un’altra volta.

L’Asvel Villeurbanne resta comunque una squadra che secondo le previsioni degli addetti ai lavori faticherà molto, e non è una novità: i francesi hanno una licenza pluriennale per l’Eurolega ma sostanzialmente non sono mai stati competitivi per superare la regular season, lo dicono i risultati sul campo.

Ecco perché questa diretta Villeurbanne Virtus Bologna rappresenta per Dusko Ivanovic e la sua squadra la possibilità di salire di colpi in classifica e mettersi in una posizione ideale per affrontare le prossime partite, la risposta come sempre la darà il parquet una volta che arriverà il momento della palla a due.

DIRETTA VILLEURBANNE VIRTUS BOLOGNA: CON NUOVE CERTEZZE

Manca poco alla diretta Villeurbanne Virtus Bologna, per la Olidata stanno arrivando sempre più certezze circa un roster che si deve ancora conoscere del tutto, perché ha perso giocatori chiave come Toko Shengelia e Marco Belinelli ma ne ha guadagnati altrettanti, Carsen Edwards ad esempio è stato decisivo a Udine, Luca Vildoza e Alen Smailagic portano sempre il loro mattoncino e poi c’è un Saliou Niang che, a dispetto di giovane età e inesperienza, gioca già come un veterano e infatti nelle prime uscite di Eurolega è sostanzialmente risultato il migliore di questa Virtus Bologna.

Ivanovic dunque sta sempre più capendo quali siano le rotazioni giuste per affrontare le partite internazionali; stasera all’Astroballe si troverà di fronte due grandi veterani francesi come Nando De Colo e Thomas Heurtel, che forse – probabilmente – hanno già dato il meglio in carriera ma restano comunque elementi in grado di fare male, senza dimenticarsi di David Lighty e Melvin Ajinca che possono portare punti. Come detto comunque le V nere partono favorite in questa partita, ma siamo in Eurolega e ci sono davvero poche cose che si possono dare per scontate nel torneo…