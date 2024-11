DIRETTA VILNIUS TRENTO: INCROCIO MOLTO DELICATO IN LITUANIA

La capolista del nostro campionato è attesa da una trasferta delicata con la diretta Vilnius Trento nella ottava giornata del girone A della Eurocup di basket, per una partita che si giocherà alle ore 18.00 italiane presso la Twinsbet Arena della capitale della Lituania, una nazione nella quale proprio il basket è sicuramente lo sport più amato. L’appuntamento è delicato, perché la stagione della Dolomiti Energia Trento è stata fino a questo momento perfetta in campionato (solo vittorie), ma con qualche alto e basso di troppo in Eurocup, dove il bilancio per l’Aquila è al momento di tre vittorie a fronte di quattro sconfitte.

DIRETTA/ Trento Trieste (risultato finale 76-68): Aquila sola in vetta! (basket, oggi 9 novembre 2024)

L’occasione nella diretta Vilnius Trento è quella di cercare l’aggancio in classifica ai rivali odierni, dal momento che i Wolves Twinsbet Vilnius finora hanno raccolto quattro vittorie e tre sconfitte. Un colpaccio renderebbe quindi decisamente migliore la classifica di Trento, che farebbe un significativo passo avanti verso un posto fra le prime sei, ma naturalmente non sarà facile e c’è il rischio invece di venire staccati dai lituani. La posta in palio è chiara: che cosa ci dirà la diretta Vilnius Trento?

Diretta/ Trento Badalona (risultato finale 87-85): si scrive Lamb si legge Goat! (oggi 5 novembre 2024)

VILNIUS TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Immaginando che non saranno molti i tifosi trentini in trasferta in Lituania, diventa fondamentale l’appuntamento con la diretta Vilnius Trento in tv, per la quale le modalità sono quelle di ogni partita di Eurocup: l’abbonamento alla televisione satellitare vi permetterà di seguire il match sui canali di Sky Sport. In alternativa ci sono le possibilità per la diretta Vilnius Trento in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma sempre tramite un abbonamento.

DIRETTA VILNIUS TRENTO: LE SOFFERENZE IN EUROCUP

Verso la diretta Vilnius Trento, dobbiamo naturalmente ribadire che il bilancio complessivo della stagione finora è ottimo per la squadra di coach Paolo Galbiati, che in campionato si gode il primato solitario con sette vittorie in altrettante partite disputate, mentre il doppio impegno lascia qualche strascico in più in Eurocup, dove l’Aquila sta faticando ad esprimersi sui suoi migliori livelli. La partenza era stata particolarmente complicata, con la vittoria casalinga contro il Trefl Sopot come unica gioia nelle prime quattro giornate.

DIRETTA/ Trento Milano (risultato finale 91-57): l'Aquila chiude a +34! (3 novembre 2024)

Conforta però osservare che di recente sono arrivati miglioramenti anche in Eurocup, proprio dopo il punto più basso che fu il -40 ad Istanbul: infatti nelle ultime tre giornate sono arrivati due successi contro Hapoel Tel Aviv e Badalona, la statistica negativa resta quella relativa alle sconfitte in trasferta, dal momento che finora la Dolomiti Energia ha vinto solamente in casa propria. Due settimane fa a Ulm si era andati vinci al colpaccio, adesso sarebbe fondamentale riuscirci: parola alla diretta Vilnius Trento…