Diretta Vincitori David di Donatello 2024: i premi/ Cortellesi e Garrone favoriti

David di Donatello 2024: vincitori e diretta 3 maggio

La sera della grande festa del cinema italiano è arrivata. Oggi, venerdì 3 maggio, in prima serata, Raiuno trasmette l’imperdibile appuntamento con i David di Donatello 2024, il premio più importante del cinema italiano che premia non soltanto attori e registi, ma anche tutto il personale tecnico che contribuisce alla realizzazione e al successo di un film. Sul palco, a condurre l’evento, torna anche quest’anno Carlo Conti che, al suo fianco, avrà la bellissima Alessia Marcuzzi, super emozionata per l’importante ruolo che le è stato affidato. La serata dei David di Donatello 2024 andrà in onda in diretta dagli studi di Cinecittà e, sul red carpet, ad accogliere tutti i protagonisti della serata, ci sarà Fabrizio Biggio.

Saranno 25 i premi che saranno consegnati nel corso della lunga serata durante la quale saranno consegnati anche due David alla carriera: il primo andrà a Milena Vukotic che ha lavorato con personaggi del calibro di Federico Fellini, Mario Monicelli, Luis Buñuel ed Ettore Scola, e il secondo andrà al premio Oscar Giorgio Moroder, compositore e produttore discografico.

Vincitori David di Donatello 2024: il pronostico sui vincitori

Secondo il pronostico degli esperti, sarà Paola Cortellesi la grande protagonista dei David di Donatello 2024, favorita per vincere il premio come miglior attrice e per trionfare in più categorie con il film “C’è ancora domani” che ha ha ottenuto ben 19 candidature. Grande favorito per il premio per la miglior regia, invece, è Matteo Garrone con il film “Io capitano”, film che ha portato a casa 15 candidature contro le 13 del film La Chimera di Alice Rohrwacher.

Secondo gli esperti, però, Paola Cortellesi e il film “C’è ancora domani” non dovrebbero avere rivali con la vittoria quotata a 1,10 su Betflag e 1,12 su Planetwin365 mentre “Io capitano” di Garrone è quotato a 5,00. La 69esima edizione dei David di Donatello, dunque, dovrebbe essere caratterizzata dallo straordinario trionfo di Paola Cortellesi.

Tutte le candidature

Miglior Film

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior Attore

Valerio Mastandrea – C’è ancora domani

Antonio Albanese – Cento domeniche

Pierfrancesco Favino – Comandante

Josh O’Connor – La chimera

Michele Riondino – Palazzina LAF

Migliore Attrice

Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Isabella Ragonese – Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti – Felicità

Linda Caridi – L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi – Rapito

Miglior Regia

Nanni Moretti – Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone – Io capitano

Andrea Di Stefano – L’ultima notte di Amore

Alice Rohwracher – La chimera

Marco Bellocchio – Rapito

Miglior Esordio alla Regia

Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Giacomo Abbruzzese – Disco Boy

Micaela Ramazzotti – Felicità

Michele Riondino – Palazzina LAF

Giuseppe Fiorello – Stranizza d’amuri

Miglior Sceneggiatura Originale

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Palazzina LAF

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Le vele scarlatte

Lubo

Misericordia

Mixed by Erry

Rapito

Miglior Attrice Non Protagonista

Emanuela Fanelli – C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano – C’è ancora domani

Barbora Bobulova – Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher – La chimera

Isabella Rossellini – La chimera

Miglior Attore Non Protagonista

Adriano Giannini – Adagio

Giorgio Colangeli – C’è ancora domani

Vinicio Marchioni – C’è ancora domani

Silvio Orlando – Il sol dell’avvenire

Elio Germano – Palazzina LAF

Miglior Documentario

Enzo Jannacci – Vengo anch’io

Io, noi e Gaber

Laggiù qualcuno mi ama

Mur

Roma, santa e dannata

Miglior Film Internazionale

Anatomia di una caduta

As Bestas

Foglie al vento

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Miglior Produzione

C’è ancora domani

Comandante

Disco Boy

Io capitano

La chimera

Miglior Autore della Fotografia

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior Compositore

Adagio

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

L’ultima notte di Amore

Migliore Canzone Originale

Adagio (musica, testo e interpretazione dei Subsonica) – Adagio

La vita com’è (musica, testo e interpretazione di Brunori Sas) – Il più bel secolo della mia vita

Baby (musica di Andrea Farri, testo e interpretazione di Seydou Sarr) – Io capitano

‘O Dj (Don’t Give Up) (musica, testo e interpretazione di Liberato) – Mixed by Erry

La mia terra (musica, testo e interpretazione di Diodato) – Palazzina Laf

Miglior Scenografia

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Migliori Costumi

Alberto Moretti – C’è ancora domani

Massimo Cantini Parrini – Comandante

Stefano Ciammitti – Io capitano

Loredana Buscemi – La chimera

Sergio Ballo e Daria Calvelli – Rapito

Miglior Truccatore

Adagio

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

Rapito

Miglior Acconciatura

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior Montaggio

C’è ancora domani

Io capitano

L’ultima notte di Amore

La chimera

Rapito

Miglior Suono

C’è ancora domani

Comandante

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Migliori effetti visivi

Adagio

Comandante

Denti da squalo

Io capitano

Rapito

David Giovani

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

L’ultima volta che siamo stati bambini

Stranizza d’amuri

Come vedere in diretta streaming i David di Donatello 2024

La diretta televisiva dei David di Donatello 2024 è garantita da Raiuno che trasmetterà la serata a partire dalle 20.35, al termine dell’edizione delle 20 del Tg1. La serata, inoltre, per la prima volta, sarà trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat) e in diretta radiofonica su Rai Radio 2, condotta da Andrea Delogu e Stefano Fresi.

Come sempre, inoltre, con Raiplay, è possibile seguire la diretta streaming, disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva. Tuttavia, sul sito o sull’applicazione, inoltre, è possibile recuperare l’evento anche in un momento successivo.

