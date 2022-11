Diretta Virtus Bologna Anadolu Efes/ Streaming video tv: contro Ataman! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES: CONTRO I CAMPIONI!

Virtus Bologna Anadolu Efes si gioca in diretta al PalaDozza, alle ore 20:30 di venerdì 25 novembre: siamo arrivati alla 10^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, e il secondo turno di questa settimana ci presenta una sfida scintillante perché sul parquet della Segafredo arriva la squadra bicampione in carica. L’Anadolu Efes peraltro è reduce dal +29 maturato al Mediolanum Forum: una vittoria devastante quella contro Milano, certamente figlia dei problemi attuali dell’Olimpia ma che non può essere derubricata soltanto a questo, visto che la squadra di Ergin Ataman, dopo una partenza lenta come già negli anni scorsi, sta finalmente iniziando a carburare.

Così però anche la Virtus Bologna, che ha affrontato lo scotto del ritorno all’Eurolega dopo tanti anni iniziando con il freno a mano tirato; poi Sergio Scariolo ha in qualche modo trovato la quadratura del cerchio e sono così arrivate vittorie prestigiose, come quella sul parquet di Milano o quella scintillante contro Valencia. La diretta di Virtus Bologna Anadolu Efes promette spettacolo; vedremo come andranno le cose, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che ci saranno consegnati dalla serata del PalaDozza con la speranza, ovviamente, che le V nere possano farsi onore e vincere il match…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Anadolu Efes sarà affidata come sempre alla televisione satellitare: l’appuntamento quindi sarà riservato in esclusiva agli abbonati, sappiamo bene infatti che le partite di Eurolega, se non altro quelle delle due squadre italiane, sono fornite da questa emittente. Ci sarà come di consueto la possibilità, per i clienti, di assistere al match in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Virtus Bologna Anadolu Efes dobbiamo dire che i turchi hanno avuto un giorno in più di riposo: il calendario dell’Eurolega ha infatti piazzato entrambe le trasferte in Italia nella stessa settimana, così Ataman e i suoi ragazzi hanno giocato martedì al Mediolanum Forum e hanno anche avuto un viaggio decisamente breve per raggiungere il PalaDozza, potendo sfruttare due giorni pieni di pausa. La Virtus Bologna invece è reduce dalla partita sul parquet del Panathinaikos, dunque ha poi dovuto viaggiare in aereo per rientrare a casa ma soprattutto ha disputato il primo match della settimana mercoledì sera.

A questi livelli possiamo dire che non si tratti di uno scenario determinante in senso assoluto, ma sicuramente le 24 ore potrebbero influire almeno inizialmente; quello cui la Virtus Bologna dovrà stare attenta è comunque la qualità dell’Anadolu Efes, una squadra che a un roster già fortissimo, tanto da vincere per due volte consecutive l’Eurolega, ha aggiunto Will Clyburn che è uno straordinario realizzatore. Staremo a vedere, certamente battere i turchi sarebbe un gran bel colpo per la Segafredo e in particolar modo per l’autostima, la partita chiaramente sarà tutta da giocare e vivere…











