Diretta Virtus Bologna Andorra/ Streaming video tv: sarà 10-0? (Eurocup)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANDORRA: PER CHIUDERE IMBATTUTI

Virtus Bologna Andorra sarà diretta dagli arbitri Spiros Gkontas, Jakub Zamojski e Robert Vyklicky: alle ore 19:00 di martedì 22 dicembre la Segafredo Arena ospita la partita valida per l’ottava giornata nel gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. È l’ultima fatica delle V nere nella regular season, ottimamente superata: si tratta infatti di un recupero che arriva a settimane da una qualificazione ottenuta aritmeticamente. Resta un ultimo obiettivo, quello di chiudere il girone con 10 vittorie e nessuna sconfitta: Bologna sarebbe l’unica squadra a riuscirci e darebbe un bel segnale in vista della Top 16. Il match dunque non ha più alcun valore, anche se per il MoraBanc potrebbe significare avvicinare la possibilità di recuperare una posizione in classifica oltre che diventare l’unica squadra a battere la banda di Sasha Djordjevic in questa prima fase di Eurocup. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Andorra; aspettandone la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANDORRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Andorra non sarà disponibile, salvo variazioni di palinsesto: per questa partita di Eurocup, come per tutte le altre della competizione, l’appuntamento è con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tramite il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili consultabili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche le classifiche dei gironi di questa prima fase.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANDORRA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Andorra ci presenta dunque una partita che si gioca soltanto per esaurire il calendario della prima fase, almeno per quanto riguarda una Virtus Bologna che ha dominato in lungo e in largo ed è riuscita a mascherare alla grande i punti deboli mostrando solo i tanti punti di forza del suo roster, a differenza di quanto accaduto in campionato. Il MoraBanc come detto può ancora guadagnare una posizione nella classifica del gruppo C: settimana prossima infatti dovrà recuperare la sfida al Louis II contro il Monaco, qualora vincesse questa sera avrebbe ancora la possibilità di agganciare la squadra del Principato e sorpassarla per la differenza canestri. Perché sia così però dovrà prendersi un successo esterno con almeno 7 punti di margine, e non sarà semplice; ad ogni modo anche Andorra arriva alla Segafredo Arena senza troppe velleità, la qualificazione alla Top 16 è arrivata ed era quello l’obiettivo principale di una squadra che adesso se la vuole giocare anche per i playoff. Che, come ricorderete, la Segafredo aveva agganciato l’anno scorso prima che la pandemia cancellasse la stagione: anche per questo la Virtus Bologna sa di avere una missione da compiere nell’Eurocup 2020-2021, vedremo intanto se chiuderà il girone della regular season con un record di 10-0.



