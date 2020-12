Diretta Virtus Bologna Anversa/ Streaming video tv: si gioca per il 10-0 (Eurocup)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANVERSA: SOLO PER IL RECORD

Virtus Bologna Anversa, che sarà diretta dagli arbitri Jordi Aliaga, Tomasz Trawicki e Hugues Thepenier, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 16 dicembre presso la Segafredo Arena: la partita è valida per la decima giornata nel gruppo C di basket Eurocup 2020-2021, ma non si tratta dell’ultimo impegno per le V nere che chiuderanno la regular season tra una settimana, dovendo recuperare il match contro MoraBanc. Due impegni comunque formali, perché il ruolino di marcia è ancora immacolato (8 vittorie e 0 sconfitte), la qualificazione alla Top 16 archiviata da tempo e, dopo il colpo in casa del Monaco, anche il primo posto aritmetico nel girone è cosa fatta. Del resto anche i Telenet Giants hanno poco da chiedere alla loro Eurocup: hanno vinto una sola volta e chiuderanno questa sera il loro impegno internazionale, già ampiamente eliminati. Per la Segafredo sarà allora un modo di tenersi in ritmo per recuperare la situazione in campionato, e chissà che possa esserci anche l’occasione di assistere finalmente all’esordio di Marco Belinelli. Aspettando quindi la diretta di Virtus Bologna Anversa, proviamo a tracciare i temi principali che si legano a questa serata di basket.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANVERSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Virtus Bologna Anversa non sarà disponibile, salvo variazioni di palinsesto: la partita di Eurocup, come tutte quelle che riguardano questa competizione di basket, è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player che, come di consueto, la fornirà ai suoi abbonati in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, potrete consultare il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, così come tutti i contenuti e le classifiche dei quattro gironi di regular season.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ANVERSA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Anversa sarà l’occasione per le V nere di provare a chiudere il girone di Eurocup da imbattuti: certo cambierebbe poco rispetto all’obiettivo e vincere sempre non garantisce comunque il titolo (ricordiamo il caso del Lokomotiv Kuban) perché quello che conta è prendersi i successi che bastano per sollevare il trofeo, ma certamente chiudere la regular season di Eurocup a 10-0 sarebbe un segnale forte per quelle avversarie che già nella Top 16 si troveranno a dover sfidare la banda di Sasha Djordjevic. Per di più la piazza, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ha vissuto ore di instabilità folle con l’esonero del tecnico serbo rientrato appena dopo, e un principio di ammutinamento che starebbe dietro la decisione del presidente Baraldi di reintegrare il suo allenatore. Mostrata la propria forza in campo internazionale, Bologna è tornata a vincere anche in campionato espugnando l’Allianz Dome e in questa serata casalinga potrebbe dare spazio a quei giocatori che sono maggiormente sacrificati nelle rotazioni, senza però rinunciare ad una qualità che è estesa per tutto il roster. Belinelli, dicevamo prima, potrebbe fare il suo esordio anche se si parla di fine dicembre, staremo a vedere se possa esserci almeno qualche minuto per prendere confidenza con la nuova realtà.

