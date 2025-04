DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: SUPER SFIDA!

Ci sarà grande spettacolo nella diretta Virtus Bologna Brescia, una delle partite che valgono il primato e la vittoria della regular season: per la 26^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 si gioca alle ore 20:00 di lunedì 14 aprile, ancora una volta dunque la Segafredo affronta un Monday Night e settimana scorsa è andata a vincere a Treviso, resistendo al tentativo di rimonta della NutriBullet e mantenendo dunque il primo posto in compagnia della stessa Germani e di Trapani, e abbiamo già detto più volte come quest’anno, con un campionato così livellato, avere il fattore campo per tutti i playoff potrebbe essere decisivo.

Anche per Brescia bisogna fare lo stesso discorso, già nell’ultima stagione la Germani ha perso la possibilità di vincere la regular season con la sconfitta di Milano e ora si ripresenta con la stessa voglia e un rendimento del tutto simile, la vittoria contro Venezia ha confermato la posizione dei ragazzi di Peppe Poeta e ora questo big match potrebbe dare ulteriore prova della maturità della Leonessa. Vedremo se la diretta Virtus Bologna Brescia saprà rispettare le premesse regalandoci uno show, al netto di quale squadra si prenderà la vittoria.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: PRIMATO E NON SOLO

Pronti a vivere la diretta Virtus Bologna Brescia, e in questa partita del PalaLeonessa non ci si gioca solo il primato: naturalmente il primo obiettivo è questo, ma bisogna anche dare un segnale forte al resto della concorrenza perché, si sa, vincere le sfide dirette aiuta sempre a mostrare il lato migliore di sé e costruire fiducia e autostima. Soprattutto per la Virtus Bologna, che ha finalmente terminato un’Eurolega del tutto negativa: nelle ultime settimane si sono visti miglioramenti sostanziali e forse anche Dusko Ivanovic sta finalmente prendendo pieno possesso della situazione, si veda per esempio la gestione di Matt Morgan e altri elementi del roster.

Poeta ha ereditato da Alessandro Magro una Brescia perfettamente oliata, che aveva solo bisogno del centesimo per fare l’euro: non è detto che l’ex playmaker sia l’uomo che riuscirà a portare la Germani sino in fondo perché questo dipende parecchio anche dalla concorrenza, che abbiamo visto essere spietata, ma intanto il fatto che Brescia sia riuscita a condurre questo tipo di regular season la dice lunga sulla bontà del progetto, aspettando che dopo due anni di autoesclusione la società torni a giocare in Europa e magari questa volta dalla porta principale, sarebbe chiaramente uno step importantissimo per la piazza lombarda.