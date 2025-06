DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA (RISULTATO 22-21): PRIMO QUARTO DI GARA

In Emilia-Romagna la partita tra Virtus Bologna e Brescia è cominciata da una decina di minuti e giunti quindi alla fine del primo quarto il risultato è di 22 a 21. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa cercano di partire forte arrivando anche a toccare un massimo vantaggio di sei punti ma gli ospiti non si scoraggiano e reagiscono in modo tale che il punteggio rimanga praticamente in equilibrio. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VIRTUS BOLOGNA BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Virtus Bologna Brescia in tv godrà di un’ottima copertura: in chiaro addirittura su due canali, Dmax e Nove, oltre ad Eurosport 1 per gli abbonati, alla diretta streaming video sulla piattaforma Dazn e anche la radio grazie alla cronaca su Rai Radio 1.

SI GIOCA

Negli ultimi minuti prima della diretta Virtus Bologna Brescia, alcuni stralci delle dichiarazioni dei due allenatori dopo gara-1 ci possono aiutare. Coach Dusko Ivanovic aveva sottolineato le difficoltà della prima partita di una finale che “è sempre molto difficile”, in particolare perché “sapevamo e sappiamo come giocava Brescia e Brescia sapeva come eravamo noi”. Ivanovic quindi ha indicato in cosa deve ancora migliorare la sua Virtus: “Ci hanno reso la vita molto difficile: per vincere contro una squadra del genere in una serie finale servirà molta più concentrazione e pazienza nel nostro gioco”.

Dall’altra parte, orgoglio e amarezza si mischiavano nelle parole del coach Peppe Poeta: “Abbiamo fatto una super partita. Sono molto contento, peccato che super non basta, serve una partita perfetta per vincere qui. Potevamo fare qualcosa in più nei dettagli”, come ad esempio 10 rimbalzi offensivi concessi nel secondo tempo, vanificando così l’ottimo dato dei 22 assist. Adesso però è meglio far parlare solamente il parquet e allora via alla diretta Virtus Bologna Brescia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GARA-2 DELLA FINALE SCUDETTO

Dopo una prima partita avvincente e in equilibrio fino agli ultimi secondi, la diretta Virtus Bologna Brescia promette di emozionarci anche oggi, sabato 14 giugno 2025, dalle ore 20.30 sempre presso la Segafredo Arena per gara-2 della finale scudetto della Serie A di basket.

Si sfidano la tradizione della Virtus Segafredo Bologna e la novità rappresentata dalla Germani Brescia, in vantaggio ci sono gli emiliani grazie al combattuto successo per 90-87 di giovedì ma naturalmente tutto è ancora possibile in questa serie al meglio delle cinque partite con il tricolore in palio.

La Virtus Bologna naturalmente punta al bis per sfruttare nel migliore dei modi il fattore campo, però attenzione a Brescia, che tra quarti e semifinali in trasferta aveva vinto quattro partite su quattro fra Trieste e Trapani ed è andata molto vicina a fare il colpo anche 48 ore fa.

Tutto si è deciso solamente negli ultimi secondi e da spettatori neutrali è l’auspicio che potremmo fare anche per la partita di oggi, anche se potrebbe essere un problema per le coronarie dei tifosi più appassionati. In ogni caso, la certezza è che ci divertiremo parecchio anche con il secondo atto della diretta Virtus Bologna Brescia…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: DOPO LE EMOZIONI DELLA PRIMA PARTITA

Ci sono tanti temi verso la diretta Virtus Bologna Brescia: sicuramente sulla carta la V Nera ha qualcosa in più, soprattutto in termini di esperienza e personalità, che potrebbero incidere molto in una finale scudetto, però in entrambe le precedenti serie di questi playoff la Germani ha davvero impressionato, mentre la Virtus ha faticato di più. Volendo sintetizzare in numeri, sono servite nove partite fra il quarto con Venezia e la semifinale con Milano per la Virtus Bologna, solamente sette invece per la Germani Brescia contro le già citate Trieste e Trapani.

Gara-1 è stata sempre sul filo dell’equilibrio e con Brescia spesso davanti, a conferma delle qualità dei lombardi, superati però al momento decisivo e magari proprio lì si è sentito il carisma e l’abitudine a certi livelli dei big della Virtus Bologna. Basterebbe citare i 29 punti segnati in altrettanti minuti giocati da parte di Tornike Shengelia, indiscutibile mattatore di una serata nella quale agli ospiti non è bastano mandare cinque uomini in doppia cifra. La Germani però è vivissima, ne vedremo delle belle nella diretta Virtus Bologna Brescia anche questa sera…