DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: UNA NUOVA SAGA!

La grande attesa per la diretta Virtus Bologna Brescia sta per terminare: alle ore 20:30 di giovedì 12 giugno la Unipol Arena ospita gara-1 della finale scudetto di basket Serie A1 2024-2025. Ci siamo arrivati: almeno tre partite e un massimo di cinque per definire la squadra che si cucirà il tricolore sul petto, e che succederà all’Olimpia Milano capace di vincere gli ultimi tre titoli nazionali. Tutti contro la Segafredo, che torna in finale per il quinto anno consecutivo: dopo il trofeo nel 2021 ha perso tre volte in fila, la sua rivincita se l’è presa con una semifinale dominata nei confronti di Milano, e due vittorie all’Unipol Forum di Assago.

Dall’altra parte ecco Brescia, mai stata qui: superata Trieste al primo turno dei playoff, la Germani ha poi operato il capolavoro contro Trapani, stappando la serie con due vittorie al Pala Shark (inviolato da mesi) e chiudendo l’opera davanti al pubblico del PalaLeonessa, per regalarsi un grande sogno e intanto un grande punto mai raggiunto prima nella storia. Stasera la diretta Virtus Bologna Brescia rappresenta solo gara-1 di una serie di finale scudetto che potrebbe addirittura diventare epica, che certamente rappresenta una novità e che noi non vediamo l’ora di seguire passo dopo passo, scoprendo chi avrà la meglio…

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà un quadruplo appuntamento quello con la diretta Virtus Bologna Brescia, che in tv andrà in chiaro sia su Nove che DMAX e in abbonamento su Eurosport 2, mentre in diretta streaming video si potrà seguire su DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: IL VECCHIO E IL NUOVO

La diretta Virtus Bologna Brescia è dunque vecchio contro nuovo: della Segafredo dobbiamo dire che non solo ha centrato la finale scudetto anche nelle quattro stagioni precedenti, ma che naturalmente è stata una squadra dominante del nostro basket arrivando anche a vincere tutto fuori dai confini nazionali, una realtà che poi è dovuta passare anche attraverso retrocessioni sul campo e fallimento prima di tornare grande, come attestato dalla semifinale contro Milano in cui è emerso il cuore di grandi campioni che già avevano evitato l’eliminazione al primo turno contro Venezia, quando la Virtus Bologna era sostanzialmente già fuori dai giochi.

Brescia raggiunge la finale scudetto per la prima volta, ispirata da Peppe Poeta che tra l’altro ha giocato per tre anni con le V nere, diventandone anche il capitano; era una Virtus Bologna diversa, questa Germani invece ha fatto il salto di qualità rispetto a un’annata, quella scorsa, in cui a lungo era rimasta in testa alla regular season ma poi si era schiantata sull’Olimpia dovendo rinunciare ai sogni di gloria. Poeta ha raccolto l’eredità di Alessandro Magro e ha condotto la sua Brescia alla finale: adesso per lo scudetto la Leonessa se la gioca davvero, per forza di cose, avendo già dimostrato di poter battere le big. Contro la Virtus Bologna bisognerà farlo tre volte di cui almeno una fuori casa, staremo a vedere…