Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: posizioni già fissate (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: MATCH STELLARE!

Virtus Bologna Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Boris Ryzhyk e Giacomo Dori, va in scena alle ore 17:00 di domenica 8 maggio presso la Segafredo Arena: con la 30^ giornata di basket Serie A1 2021-2022 si conclude la regular season per le due squadre, che però ritroveremo ai playoff. Peccato solo che questo match stellare conti ben poco per la classifica e che le V nere, impegnate anche due giorni fa nel recupero contro Sassari, lo giocheranno con parte della testa già proiettata all’appuntamento con la storia, vale a dire la finale di Eurocup.

La Virtus Bologna ha già centrato aritmeticamente il primo posto in regular season, e dunque avrà il fattore campo a favore per tutti i playoff; la Germani, grazie alla straordinaria striscia di 14 vittorie consecutive, ha blindato da tempo la sua terza posizione e sa già che il suo destino sarà l’Olimpia Milano, serie complicatissima ma che adesso si può dire davvero aperta. Sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Brescia; aspettandone la palla a due, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dal parquet della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brescia non sarà una di quelle che per questa 30^ giornata di Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato di basket sono comunque fornite dalla piattaforma Discovery Plus, che le trasmette in diretta streaming video essendo broadcaster ufficiale (sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio). Da ricordare che portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento Virtus Bologna Brescia è una partita straordinaria: si affrontano due squadre che con le loro serie di vittorie hanno abbondantemente superato le dieci partite, ma è chiaro che ci sia una differenza sostanziale perché, se la Segafredo era comunque attesa ad un campionato di testa per le sue possibilità di roster (con anche le aggiunte in corsa, e soprattutto il fatto di essere campione d’Italia in carica), la Leonessa poteva essere considerata una mina vagante ma in pochi si aspettavano che ad un certo punto della stagione iniziasse a vincere senza più fermarsi, avvicinando le due corazzate in classifica anche se poi non è mai davvero arrivata alla possibilità di sorpassarle.

Attenzione a Brescia: come detto affronterà Milano e l’ultima volta non era andata bene, dovrà giocare le prime due partite al Mediolanum Forum ma potrà eventualmente contare sulla stanchezza dell’Olimpia, anche se in Eurolega la corsa meneghina si è fermata prima della Final Four. La Virtus Bologna come detto ha una finale di Eurocup da vincere: significherebbe tornare finalmente a disputare l’Eurolega, e non è un mistero che questo sia un obiettivo primario nel corso della stagione. Vedremo come andrà – il match è in programma mercoledì – intanto una vittoria contro un’ottima Brescia per Sergio Scariolo potrebbe rappresentare un bel trampolino di lancio come fiducia, anche se può essere che stasera qualcosa nelle rotazioni venga rivisto.











