Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: V nere in ascesa (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: V NERE LARGAMENTE FAVORITE

Virtus Bologna Brescia, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 20:00 di sabato 23 gennaio: rappresenta uno degli anticipi nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Largamente favorita la squadra emiliana ovviamente: grazie alla vittoria di Desio, battendo una Cantù che si è rivelata più ostica del previsto, le V nere hanno agganciato Brindisi al secondo posto in classifica e formando dunque un terzetto che comprende anche Sassari.

Continua il percorso di crescita di una corazzata che, pur chiamata a dare il meglio quando conterà sul serio, già adesso deve dimostrare di poter essere la vera anti-Milano. Per quanto riguarda la Germani, nell’ultimo turno è stata rinviata la partita interna contro Varese; si arriva dunque dalla sconfitta di Pesaro, che ha confermato le difficoltà del gruppo. Aspettando ora la diretta di Virtus Bologna Brescia, proviamo a capire insieme quali potrebbero essere i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brescia sarà trasmessa da Eurosport 2, canale accessibile al numero 211 della televisione satellitare: l’altro modo per assistere alla partita di campionato è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Inoltre, come sempre, sarà liberamente consultabile il sito ufficiale www.legabasket.it: vi troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play del match e le statistiche dei giocatori e delle squadre, ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto nel presentare la diretta di Virtus Bologna Brescia, la Segafredo sta lentamente tornando sui suoi abituali livelli: nella partita del PalaBancoDesio ha avuto il miglior Milos Teodosic ma si è avvalsa anche della serata sopra le righe da parte di Julian Gamble. Al momento Marco Belinelli si sta quasi limitando a fare il giocatore di sistema, e a Sasha Djordjevic sta bene così: il tecnico serbo sa di poter contare su un roster nel quale ogni sera può esserci un protagonista diverso, e ora deve valutare le condizioni di Amedeo Tessitori che, pur a referto domenica scorsa, non è sceso sul parquet. La Germani si trova in una situazione complicata: delle 14 partite giocate ne ha vinte soltanto 5, al momento la scossa data dal cambio di allenatore (Maurizio Buscaglia ha preso il posto di Vincenzo Esposito) non ha dato i frutti sperati e la squadra sembra ancora limitata nella sua costruzione. Non mancano comunque i giocatori di talento, a cominciare da Drew Crawford; sembra difficile pensare che il roster della Leonessa non possa andare oltre una salvezza risicata, ma questa stagione segnata dal lungo lockdown è decisamente strana e può succedere di tutto, anche per questo motivo Brescia dovrà stare attenta a non sottovalutare alcun impegno e giocare sempre con la massima intensità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA