Diretta Virtus Bologna Brindisi/ Streaming video Rai: match point V nere (basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: SEGAFREDO PER CHIUDERE!

Virtus Bologna Brindisi sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Mark Bartoli e Denny Borgioni: alle ore 19:00 di mercoledì 2 giugno siamo alla Segafredo Arena, dove si gioca gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2020-2021. Una grande occasione per la Segafredo, che ha fatto il doppio colpo al PalaPentassuglia e ora può chiudere la serie: non si gioca da 8 giorni a causa degli impegni di Milano in Eurolega, questo potrebbe influire sull’andamento del match ma Sasha Djordjevic spera di sfruttare il primo match point senza doversi ripresentare sul parquet.

Per la Happy Casa ormai i giochi sembrano segnati: è difficile pensare che la squadra di Frank Vitucci possa vincere tre partite contro le V nere, soprattutto perché due di queste andrebbero affrontate in trasferta. La squadra ha avuto tempo per riprendersi ma appare stanca e inferiore all’avversaria, la sensazione è che serva un miracolo. Ad ogni modo aspettiamo che la diretta di Virtus Bologna Brindisi prenda il via, intanto possiamo fare qualche valutazione sui temi che sono legati al match della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi sarà trasmessa su Rai Sport + HD e Eurosport 2, come ormai accade per tutte le partite dei playoff di basket: entrambi gli appuntamenti sono in chiaro per tutti sul digitale terrestre, ma c’è anche la doppia opportunità della diretta streaming video, ovvero tramite sito o app di Rai Play o la piattaforma Eurosport Player, per la quale è necessario sottoscrivere un abbonamento. Ricordiamo anche la libera consultazione del sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, così come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Virtus Bologna Brindisi possiamo dire che fino a questo momento le cose non siano andate troppo bene per la Happy Casa: le due partite interne ci hanno mostrato una squadra che ha risentito del focolaio di Coronavirus, la stanchezza ha giocato un ruolo determinante e certi giocatori (a cominciare da D’Angelo Harrison) sono ben lontani dalla loro forma migliore. L’avversaria poi non ha aiutato, perché la Virtus Bologna ha un roster costruito esplicitamente per arrivare in finale e giocarsi la vittoria dello scudetto. Vero che fino a questo momento le V nere hanno fallito i grandi appuntamenti; tuttavia è davvero complesso immaginare uno scenario nel quale Djordjevic e i suoi ragazzi si facciano rimontare da Brindisi lasciando per strada la qualificazione. Se finale sarà, si penserà poi a come fermare Milano (a meno che Venezia faccia il miracolo, ma anche questo è uno scenario poco plausibile); intanto la Segafredo cercherà di chiudere i conti questa sera, per non doversi trascinare una serie che si potrebbe riaprire creando ansia.



