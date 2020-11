Diretta Virtus Bologna Brindisi/ Streaming video tv: big match intrigante (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: SFIDA TRA LE ANTI-MILANO!

Virtus Bologna Brindisi, una partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Valerio Grigioni e Martino Galasso, va in scena alle ore 20:30 di sabato 7 novembre: siamo alla Segafredo Arena, dove queste due squadre si affrontano nella settima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una sfida appassionante, tra realtà che stanno facendo benissimo: le V nere erano chiaramente attese ad un torneo di vertice avendo costruito un roster per vincere tutto, hanno subito due brutte battute d’arresto ma poi hanno fatto il doppio colpo in trasferta, preziosa in particolare la vittoria del Taliercio contro una rivale diretta come Venezia. La Happy Casa però sta stupendo per regolarità: anche i pugliesi erano già tra i potenziali outsider sulla carta, ma il parquet ci sta dicendo che il gruppo a disposizione di Frank Vitucci può forse essere anche qualcosa in più, e domenica scorsa per non farsi mancare nulla è arrivato un ampio successo sulla Fortitudo Bologna. Per questi motivi sarà particolarmente interessante assistere alla diretta di Virtus Bologna Brindisi: aspettandone la palla a due proviamo quindi a fare qualche valutazione e analisi sui temi principali che ci aspettano alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi sarà trasmessa su Eurosport 2, ma il canale è riservato ai soli clienti della televisione satellitare (numero 211 del decoder Sky): come sempre l’appuntamento per gli appassionati di basket è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutto il programma del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Per accedere al servizio è necessario abbonarsi; sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, dalla classifica del torneo ai contenuti multimediali passando ovviamente per le statistiche dei giocatori e delle squadre e il tabellino play-by-play di questa partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto la diretta di Virtus Bologna Brindisi è intrigante: si affrontano due squadre che hanno iniziato benissimo la loro stagione e sono impegnate anche in Europa, cosa che per il momento non ha portato grossi sconvolgimenti rispetto al piano di lavoro. Certo la Segafredo ha perso due volte consecutive in casa, ma in un campionato lungo come questo ci sta e poi, chiaramente, l’obiettivo grosso arriva ai playoff pertanto è importante preservare le energie. La vittoria di Venezia ha fatto vedere che questo gruppo può strappare in maniera pazzesca: una partita iniziata sotto tono e con uno svantaggio vicino alla doppia cifra è stata risolta con un quarto periodo nel quale la Reyer, che sarebbe ancora la detentrice dello scudetto, è stata lasciata a soli 6 punti. Forse però impressiona di più Brindisi, che ha cambiato molto in estate ma dopo aver perso la prima partita ha sempre vinto, demolendo la Fortitudo e facendo vedere di poter aspirare a grandi cose. Per Sasha Djordjevic e Frank Vitucci dunque un test ad alto livello, per capire ancor più se le ambizioni siano quelle giuste.



