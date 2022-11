Diretta Virtus Bologna Brindisi/ Streaming video tv: partita scontata? (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: V NERE IMBATTUTE!

Virtus Bologna Brindisi è diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Federico Di Francesco e Martino Galasso: il PalaDozza ospita, alle ore 18:10 di domenica 27 novembre, la partita valida per la 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. La Segafredo è ancora imbattuta nel torneo: sette vittorie in altrettante uscite, una prova di superiorità che era attesa da parte di una squadra che ha vinto anche a Trento e così ha tenuto la distanza rispetto a Milano, ma che almeno oggi potrebbe pagare il fatto di aver giocato due volte in Eurolega, peraltro partite complesse e che hanno portato via energie.

DIRETTA/ Virtus Bologna Anadolu Efes (risultato finale 80-85) video: ko a testa alta

Per questo motivo Brindisi spera nel colpo grosso, ma è chiaro che la Happy Casa deve innanzitutto guardare in casa sua: la squadra di Frank Vitucci infatti, a parte il match di Europe Cup in cui ha dominato, arriva da un -28 incassato in casa da Pesaro, una sconfitta pesantissima che ha fatto tuonare anche il presidente Marino. Vedremo se il riscatto arriverà nella diretta di Virtus Bologna Brindisi, cosa che ovviamente sarà tutt’altro che semplice; mentre ne aspettiamo la palla a due possiamo comunque fare qualche considerazione sui temi principali che sono legati alla serata del PalaDozza.

Diretta/ Brindisi Groningen (risultato finale 81-57): vittoria italiana!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi viene trasmessa su Nove: il canale è presente sul digitale terrestre e quindi questa partita rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Panathinaikos Bologna (risultato finale 88-85 OT): Virtus KO in Grecia!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poche ore la diretta di Virtus Bologna Brindisi: possiamo ricordare che nemmeno due anni fa questa partita era la semifinale dei playoff, con una Happy Casa scintillante che peraltro ci era arrivata con il vantaggio del fattore campo. Alla fine la Virtus Bologna aveva comunque dominato volando a prendersi lo scudetto; quel che qui interessa dire è che da quel momento la Segafredo ha confermato il suo status di corazzata, tornando in finale e vincendo la Eurocup per rimettere finalmente piede in Eurolega, mentre Brindisi è calata all’improvviso.

I playoff mancati lo scorso anno sono stati un fulmine a ciel sereno per la società pugliese, che aveva riportato al PalaPentassuglia D’Angelo Harrison ma poi lo ha perso a causa di un grave infortunio, e lo sta ancora aspettando. Sia come sia, Brindisi adesso si trova in una situazione di classifica non certo negativa ma ha approcciato la stagione con tanti dubbi che si riflettono anche sul parquet; fare un colpo al PalaDozza sarebbe importantissimo per il morale in vista delle prossime uscite, ma naturalmente la Virtus Bologna ha altre intenzioni e cioè quelle di proseguire il suo cammino da imbattuta in Serie A1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA