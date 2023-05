DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI/ Video streaming tv: si riparte dal +36 Segafredo

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: IN GARA-1…

Virtus Bologna Brindisi riprende dal roboante 104-68 di sabato: la vittoria delle V nere sulla Happy Casa è stata la più ampia in tutte le gare-1 di questo primo turno playoff. Un margine che la Virtus Bologna ha scavato nel primo tempo, chiuso sul parziale di 64-36: già al termine del primo quarto la Segafredo era in vantaggio di 16 punti, poi ha incrementato questo distacco non guardandosi più indietro. Non c’è mai stata storia: la Virtus Bologna ha tirato con il 72,2% da 2 e il 51,9% dall’arco, percentuali contro le quali Brindisi ha potuto ben poco per tutta la serata.

In doppia cifra sono andati in cinque: dal quintetto Isaia Cordinier (15) e Daniel Hackett (11), la panchina delle V nere ha prodotto la bellezza di 56 punti guidata da Milos Teodosic (12 e 7 assist) e la collaborazione di Jordan Mickey (10 e 8 rimbalzi) e Semi Ojeleye, che ha infilato 14 punti. Per Brindisi solo le briciole: Marcquise Reed e Nick Perkins hanno combinato per 35 punti, il resto della Happy Casa ne ha messi 33 con D’Angelo Harrison, partito in quintetto, che si è fermato a 10 e Ky Bowman addirittura a 0 con 0/5 dal campo e -4 di valutazione. Cosa succederà adesso in gara-2 lo scopriremo tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brindisi sarà trasmessa su Eurosport, quindi sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 210 sul decoder di Sky. Naturalmente va ricordato che in alternativa tutti i match di basket Serie A1 sono garantiti da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo evento, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: ECCO GARA-2!

Virtus Bologna Brindisi sarà in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:30 di lunedì 15 maggio: siamo a gara-2 dei quarti playoff di basket Serie A1 2022-2023, come noto i primi due episodi si giocano in casa della meglio piazzata in classifica e poi ci sposteremo al PalePentassuglia, dove potremmo vivere anche gara-4 – dipende da come andranno le cose – salvo tornare, eventualmente, alla Segafredo Arena per la bella. La Virtus Bologna è entrata nel primo turno dei playoff con la consapevolezza di essere la grande favorita per la finale: uno status che cercherà di confermare per poi andare a giocarsi lo scudetto con Milano, per quello che sarebbe il terzo incrocio in altrettanti anni.

A cercare di rovinare i piani alle V nere abbiamo Brindisi, una squadra che da qualche anno ambisce a sedersi al tavolo delle più grandi ma cui è sempre mancato qualcosa per arrivarci davvero, nonostante la semifinale di due anni fa con tanto di fattore campo, proprio contro questa avversaria. Aspettando che la diretta di Virtus Bologna Brindisi prenda il via, possiamo adesso fare qualche analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da gara-2 dei quarti di finale playoff, che speriamo naturalmente possa essere entusiasmante come le premesse lasciano intendere.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando la diretta di Virtus Bologna Brindisi, possiamo dire che il grande tema per la Segafredo in questi playoff risieda nelle condizioni di Milos Teodosic: lo straordinario playmaker serbo è arrivato alla post season lontano dal 100%, stremato da una stagione in cui ha già saltato qualche partita e nella quale la Segafredo ha disputato una lunghissima Eurolega, cambiando parecchio rispetto alla passata stagione (aveva disputato 19 match in Eurocup, stavolta 34) e dovendosi adattare a ritmi e partite di diverso tenore e livello.

Certamente la Virtus Bologna è in grado di arrivare in finale senza Teodosic, e allora attenzione a come Sergio Scariolo potrebbe gestirlo: non che lo faccia riposare forzatamente, sicuramente però una finale contro Milano senza il serbo sarebbe un duro colpo da digerire. Brindisi fa affidamento su questo e non solo: la Happy Casa può avere le armi per mettere qualche sassolino negli ingranaggi dell’avversaria pur rimanendo una squadra molto più corta nelle sue rotazioni, e con qualcosa in meno rispetto alla corazzata emiliana. Gara-2 inizia tra poco, non resta che scoprire cosa succederà…











