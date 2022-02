Diretta Virtus Bologna Buducnost/ Streaming video tv: big-match in Eurocup

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BUDUCNOST: PUNTI IMPORTANTI!

Virtus Bologna Buducnost, in diretta dalla Virtus Segafredo Arena di Bologna, si gioca con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, martedì 1 febbraio 2022, per la dodicesima giornata del girone B della Eurocup 2021-2022 di basket, che è dunque giunta a due terzi del cammino in stagione regolare. La diretta di Virtus Bologna Buducnost sarà uno scontro tra formazioni di livello molto simile: la Virtus ha un bilancio di 6-4 finora (con una partita da recuperare), mentre i montenegrini del Buducnost Podgorica sono a 7-4.

La qualificazione per gli ottavi di finale non dovrebbe essere un problema, dal momento che passano le prime otto in ciascuno dei due giorni da dieci, ma naturalmente conta anche il piazzamento, perché quanto più sarà migliore la classifica finale tanto più potrebbe essere abbordabile l’abbinamento per la fase ad eliminazione diretta, con un tabellone nel quale la prima di ogni girone sfiderà l’ottava dell’altro e via così, con gli abbinamenti incrociati (2-7, 3-6, 4-5). La Virtus è quarta, il Buducnost è terzo, una vittoria potrebbe valere doppio stasera: siamo dunque molto curiosi di scoprire che cosa accadrà in Virtus Bologna Buducnost…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BUDUCNOST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Virtus Bologna Buducnost sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono una prerogativa di Sky, che fornisce anche la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, grazie all’applicazione Sky Go sempre riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BUDUCNOST: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Buducnost si annuncia dunque molto significativa: entrambe le formazioni sono nella parte alta della classifica del girone B, la differenza è anche dovuta al fatto che i montenegrini hanno giocato una partita in più ma naturalmente batterli potrebbe essere determinante per la Virtus, che deve riscattarsi subito dalla sconfitta subita settimana scorsa in Germania contro l’Ulm. Se si aggiunge che nella precedente uscita era arrivata una vittoria risicata contro Bourg en Bresse, capiamo come per la V Nera non sia il miglior momento stagionale in Eurocup, tuttavia con una vittoria stasera la situazione sarebbe eccellente.

D’altro canto, dobbiamo dire che pure il Buducnost sembra in fase calante: affermazione da prendere con le dovute cautele quando si parla di chi è terzo in classifica su dieci, ma va pure detto che i montenegrini sono reduci da due sconfitte consecutive contro Ulm e Valencia, una frenata molto evidente per chi invece aveva vinto ben sette volte nelle prime nove uscite stagionali in Eurocup. Nel girone d’andata il Buducnost aveva battuto la Virtus a Podgorica, ma aveva perso a Venezia contro la Reyer: l’obiettivo naturalmente è quello di rendere amaro anche il secondo viaggio italiano degli slavi…

