Diretta Virtus Bologna Buducnost/ Streaming video tv: per il tris in Eurocup

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BUDUCNOST: RIVINCITA DOPO IL KO IN CAMPIONATO

Virtus Bologna Buducnost, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, martedì 26 gennaio, si gioca naturalmente presso la Virtus Segafredo Arena di Bologna e sarà una partita valida per la terza giornata del girone G della Top 16 della Eurocup di basket 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Virtus Bologna Buducnost dopo due vittorie per la Segafredo Virtus Bologna nelle prime due giornate di queste Top 16, che ha visto dunque finora la squadra di Sasha Djordjevic fare tutto per bene grazie alla vittoria casalinga contro l’Olimpia Lubiana nella prima giornata seguita poi dal successo anche sul campo dei francesi del Bourg en Bresse. Fin qui tutto bene insomma per la V Nera, tanto che una terza vittoria consecutiva in Virtus Bologna Buducnost varrebbe già una serissima ipoteca sulla qualificazione per i quarti di finale, che spetta alle prime due di ogni girone della Top 16. I montenegrini invece finora hanno una vittoria e una sconfitta: per il Buducnost la trasferta a Bologna potrebbe essere un bivio…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BUDUCNOST STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Buducnost: abbiamo però imparato che l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tutte in diretta streaming video. Sarà particolarmente utile anche la consultazione del sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche il cammino delle varie squadre nel torneo con le classifiche dei gironi della prima fase e quelle della Top 16.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BUDUCNOST: IL CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Buducnost ci proporrà dunque una partita che è già uno snodo fondamentale per la stagione della Segafredo in Eurocup, perché una nuova vittoria della Virtus vorrebbe dire che Bologna è senza discussioni il punto di riferimento del girone G della Top 16. Attenzione però, perché almeno in campionato la squadra di Sasha Djordjevic ha grossi problemi proprio in casa: forse sarà per l’assenza del pubblico, ma la differenza di rendimento della Virtus Bologna tra casa e trasferta è davvero impressionante e paradossalmente le partite casalinghe stanno diventando un problema, come ha certificato anche l’ultima sconfitta contro Brescia. In Serie A l’Olimpia Milano è già irraggiungibile, l’obiettivo sarà avere la migliore posizione possibile nella griglia playoff ma nel frattempo c’è da blindare la qualificazione ai quarti di Eurocup. Oggi dunque arriverà una vittoria casalinga?



