Diretta Virtus Bologna Bursaspor/ Streaming video tv: ecco la finale di Eurocup!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BURSASPOR: LA FINALE DI EUROCUP!

Virtus Bologna Bursaspor, in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:30 di mercoledì 11 maggio, è la finale di Eurocup 2021-2022: la competizione di basket organizzata dalla ECA giunge finalmente al suo ultimo atto, e per noi italiani sarà una grande serata perché in campo abbiamo le V nere, che a differenza dello scorso anno (bruciante eliminazione subita dall’Unics Kazan) sono arrivate a giocarsi una finale che vale non soltanto un trofeo di prestigio ma, cosa forse ancora più importante, la qualificazione diretta all’Eurolega che a questa piazza manca da tempo.

Dunque, la Virtus Bologna è ad un passo dalla gloria; gioca in casa (grazie al regolamento, che prevedeva gare secche sul parquet della squadra meglio piazzata in classifica) e parte sicuramente favorita, ma non deve sottovalutare il Bursaspor che, partito sotto traccia, ha poi eliminato due delle grandi pretendenti al titolo e si è spinto sino a una meritatissima finale. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Bursaspor; intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questa appassionante finale di Eurocup.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BURSASPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Virtus Bologna Bursaspor sarà trasmessa su Sky Sport Uno: ancora una volta dunque la Eurocup è un’esclusiva della televisione satellitare – almeno per quanto riguarda le partite delle squadre italiane – e la finale è disponibile al canale 201 del decoder, ovviamente riservato agli abbonati. Il servizio di diretta di Virtus Bologna Bursaspor in streaming video viene garantito come sempre dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; sul sito euroleaguebasketball.net/eurocup, quello ufficiale della competizione, troverete le informazioni utili come il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BURSASPOR: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Bursaspor si avvicina, e naturalmente sarà un grande spettacolo: l’anno scorso le V nere erano arrivate in semifinale da imbattute e avevano vinto anche gara-1, ma poi avevano subito un ribaltone beffardo, perché all’epoca sarebbe bastata la finale per qualificarsi in Eurolega. Stavolta no: il motivo è il Monaco, campione uscente di questa competizione che in Eurolega ha centrato i playoff. Per arrivare al piano di sopra la Segafredo deve dunque vincere la Eurocup; ne ha tutte le possibilità, come visto il suo cammino nel girone è stato buono – anche se non ottimo – ma poi nel tabellone ad eliminazione diretta la squadra di Sergio Scariolo ha cambiato passo, ha eliminato Lietkabelis e Ulm per poi fare il colpo grosso a Valencia.

Per quanto riguarda il Bursaspor, i turchi sono la grande rivelazione: settimi nel girone della Virtus Bologna, sono riusciti a vincere fuori casa contro Partizan Belgrado e Olimpia Lubiana, poi si sono ripetuti nella semifinale contro il MoraBanc Andorra. Una squadra che si è qualificata agli ottavi nell’ultima giornata disponibile, ma poi ha cambiato marcia: anche per questo dunque la Virtus dovrà stare attenta, perché come ha ricordato Scariolo nella finale di Eurocup non esistono favoriti, anche se le V nere giocano in casa davanti a un palazzetto pieno di loro tifosi si partirà comunque dallo 0-0 e questo dovrà essere lo spirito con cui affrontare questa partita per il titolo.











