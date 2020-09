Diretta Virtus Bologna Cantù/ Streaming video tv: è la 1^ giornata di basket Serie A1

Virtus Bologna Cantù è una partita che, diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Denny Borgioni e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 19:00 di domenica 27 settembre presso la Segafredo Arena: anche queste due squadre aprono il loro cammino nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. La prima giornata del torneo ci presenta subito una grande classica tra due società storiche; il momento preciso però è differente, perché le V nere sono riuscite a costruire una squadra che punta a vincere tutto – come aveva già fatto vedere nel corso della scorsa stagione – e infatti ha già centrato la finale di Supercoppa pur persa contro Milano. L’Acqua San Bernardo invece deve di volta in volta verificare le sue disponibilità economiche per rimanere nel massimo campionato; sul parquet ha poi dimostrato di potersela giocare anche per un posto nei playoff, bisognerà però vedere come andranno le cose quest’anno perché la Supercoppa ha mostrato parecchie difficoltà. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Cantù, aspettando la quale possiamo fare una valutazione circa i temi principali della partita.

La diretta tv di Virtus Bologna Cantù non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento non è cambiato ed è rimasto quello delle ultime stagioni: la piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento, fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Siamo vicini alla diretta di Virtus Bologna Cantù, una partita che almeno sulla carta potrebbe essere a senso unico: dopo essere tornata in Serie A1 la Segafredo ha infatti deciso di rompere gli indugi, mancato l’accesso ai playoff per due stagioni consecutive ha portato sotto le due torri uno straordinario giocatore internazionale come Milos Teodosic, al quale è stato affiancato un roster di prima grandezza sotto la direzione di Aleksandar Djordjevic, già protagonista sulla panchina della Serbia. Una squadra che ha dimostrato di potersela giocare con tutti, che era ai quarti di Eurocup e prima in classifica prima che il Coronavirus fermasse tutto; chiaramente quest’anno si riparte con le stesse ambizioni perché la piazza ha tanta voglia di tornare a festeggiare. Cantù invece gioca per i playoff, perché un club di questa portata non può avere ambizioni diverse; vero è anche che il momento storico non gioca a favore dei brianzoli, che in Supercoppa hanno vinto una sola partita mostrando parecchie difficoltà strutturali. Tra poco allora si gioca, vedremo quello che succederà in campo…

