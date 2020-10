Diretta Virtus Bologna Cremona/ Streaming video tv: è già un testa-coda (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: PRONOSTICO SCONTATO

Virtus Bologna Cremona, partita diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Andrea Bongiorni e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20:00 di sabato 10 ottobre: alla Segafredo Arena si apre la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. E’ ancora prematuro fare considerazioni di classifica, ma questa partita è un testa-coda: vola infatti la Virtus, che sta rispettando le previsioni e dopo la vittoria in volata contro Brescia ha confermato l’imbattibilità cercando di andare a riprendersi quel primo posto che aveva abbandonato con il lockdown. Male invece la Vanoli, e anche questo era uno scenario che si poteva contemplare: la squadra lombarda ha perso anche al PalaRadi contro Venezia, adesso il rischio è quello di staccarsi subito in classifica. Non resta che vedere quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Cremona, intanto possiamo cominciare a fare qualche considerazione circa i temi principali di questa partita.

VIRTUS BOLOGNA CREMONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Cremona non è disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento infatti è solo sul portale Eurosport Player, che come al solito fornisce ai suoi abbonati la possibilità di seguire tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Il video ufficiale, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e le varie classifiche di rendimento e del campionato stesso.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Cremona ci presenta una partita che, almeno per il momento, potrebbe avere un esito scontato. Le V nere sono una delle grandi potenze del campionato, e lo hanno dimostrato anche in Supercoppa dove hanno raggiunto la finale poi persa contro Milano; costruita per vincere tutto o almeno provarci, ha confermato il roster della passata stagione con qualche innesto di qualità e ha ritrovato anche Milos Teodosic, rientrato dall’infortunio e subito decisivo nella vittoria del PalaLeonessa. Grandi difficoltà per la Vanoli, che dopo la cancellazione dello scorso campionato è stata in dubbio circa una nuova iscrizione; alla fine ce l’ha fatta ma nel processo ha perso il suo allenatore Meo Sacchetti, creando un roster che sembra non essere al livello degli anni scorsi. La strada è ancora lunga, ma comunque possono esserci i presupposti per fare una stagione positiva; intanto staremo a vedere come Cremona si comporterà sul parquet della Segafredo Arena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA