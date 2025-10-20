Diretta Virtus Bologna Cremona streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Al PalaDozza è tutto davvero pronto per la diretta Virtus Bologna Cremona, possiamo dire che la storia recente di questa rivalità nasce nel 2017 in maniera se non altro curiosa, perché qualche mese prima la Vanoli era retrocessa sul campo (ultima in classifica alle spalle di Pesaro) ma era stata riammessa a causa del fallimento di Caserta, ritrovando così quelle V nere che avevano centrato la promozione tornando al piano di sopra. Cremona aveva sfruttato immediatamente l’occasione: subito playoff incrociando la numero 1 Venezia, anche se la serie era finita 0-3 con addirittura 22,3 punti di scarto medio.

L’anno seguente sarebbe arrivata la semifinale (persa sempre contro la Reyer) ma soprattutto la vittoria della Coppa Italia; diciamo allora che da quel momento di otto anni fa la Vanoli è scattata meglio ma poi ha vissuto un ridimensionamento che l’ha anche fatta tornare in Serie A2, mentre nel 2020 la Virtus Bologna era già prima in classifica nel momento della cancellazione del campionato per Covid e poi nei cinque anni seguenti ha vinto due scudetti arrivando sempre in finale. Come andranno le cose stasera? Ce lo dica il campo: la diretta Virtus Bologna Cremona sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA CREMONA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siamo in tv con la diretta Virtus Bologna Cremona, garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Basket agli abbonati; la diretta streaming video sarà su Sky Go e la piattaforma LBA Tv.

VIRTUS BOLOGNA CREMONA: V NERE PER LA FUGA!

È la diretta Virtus Bologna Cremona, che si gioca come Monday Night alle ore 20:00 del 20 ottobre 2025, a chiudere il programma della terza giornata di basket Serie A1 2025-2026: il PalaDozza apre le sue porte su una partita che mette a confronto due squadre con obiettivi diversi, ma certo la stessa voglia di vincere.

Cosa che per il momento la Virtus Bologna ha sempre fatto, sia pure con due gare differenti: dominata quella casalinga contro Napoli, quasi persa quella di Udine perché al PalaCarnera è servita una magia di Carsen Edwards per ribaltare la neopromossa friulana ed evitare un ko che sarebbe stato deludente.

La Vanoli invece ha iniziato mettendo in difficoltà Venezia, per poi venire rimontata e perdere, e ha proseguito con una bella vittoria su Sassari: in questa città si pensa soprattutto a salvarsi ma le ambizioni di giocare i playoff esistono, anche per quella che è la storia della società.

Quindi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta Virtus Bologna Cremona, che racconteremo tra poco e della quale per il momento possiamo ancora fare qualche rapida valutazione, aspettando che al PalaDozza arrivi la palla a due per dare il via alle ostilità tra le due squadre.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: UNA PARTITA SCONTATA?

Abbiamo presentato la diretta Virtus Bologna Cremona come una partita tra due squadre che hanno obiettivi diversi, ma nella gara secca come sempre può succedere di tutto e soprattutto bisogna considerare il fatto che la Olidata arriva da un’altra settimana in cui ha avuto il doppio turno di Eurolega. Il problema per la Vanoli è che questa Virtus Bologna sta sempre più prendendo consapevolezza nelle sue possibilità: in campo internazionale ha già battuto Real Madrid e Monaco (che ha giocato la finale lo scorso anno) e anche grazie ai nuovi innesti sembra aver fatto un salto di qualità importante e forse determinante.

Non è certo sul parquet dei campioni d’Italia che Cremona deve andare a caccia dei punti per una salvezza tranquilla e un eventuale sguardo sui playoff, ma Pierluigi Brotto ha già dimostrato lo scorso anno di non guardare in faccia le avversarie e certamente andrà al PalaDozza con la certezza di poter andare a vincere la partita, poi se arriverà una sconfitta saprà anche che non saranno molte le rivali dirette che otterranno i due punti su questo parquet. Ad ogni buon conto, come dicevamo già la scorsa settimana Cremona è una squadra ancora tutta da scoprire come tante altre, anche per questo attendiamo con ansia il Monday Night.