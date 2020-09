Diretta Virtus Bologna Cremona/ Streaming video tv: Supercoppa basket, girone B

Virtus Bologna Cremona, diretta dagli arbitri Christian Borgo, Mauro Belfiore e Alessandro Perciavalle, si giocherà presso il PalaDozza di Bologna questa sera, mercoledì 9 settembre, con palla a due alle ore 20.30, per la quinta giornata del girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket, che è stata allargata a tutte le squadre del massimo campionato come segnale di rinascita dopo l’interruzione dello scorso campionato di Serie A a causa della pandemia di Coronavirus.

Ci avviciniamo alla diretta di Virtus Bologna Cremona osservando che questa strana Supercoppa Italiana richiede ritmi davvero sostenuti: appena 48 ore fa infatti la Virtus ha giocato il derby contro la Fortitudo, mentre Cremona era scesa in campo a Reggio Emilia, ma questa sera sarà già di nuovo tempo per scendere in campo. Si gioca tanto e in pochi giorni dopo lunghi mesi di stop: Cremona potrà fare la sorpresa oppure la Virtus Bologna farà rispettare i pronostici?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo, la diretta tv di Virtus Bologna Cremona non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Virtus Bologna Cremona, bisogna dunque osservare che questa Supercoppa Italiana 2020 è un modo decisamente tosto per tornare sul parquet. La Virtus ad esempio ha vissuto fra venerdì e lunedì sera un doppio derby di Bologna contro i cugini della Fortitudo e oggi, mercoledì, tornerà in campo per la terza volta negli ultimi cinque giorni.

Il ritmo è d’altronde lo stesso anche per Cremona, che anzi dovrebbe soffrire di più il ritmo così intenso delle partite, perché di certo non ha una rosa strutturata e profonda come quella di una big come la Virtus, anche se lo spirito con cui Cremona non è lo stesso di quello degli uomini di Sasha Djordjevic, i quali devono sempre andare a caccia della vittoria – a maggior ragione nel derby. Per la Vanoli è invece un test di lusso dopo avere rischiato in estate di non iscriversi nemmeno al campionato: invece ecco Cremona al PalaDozza per giocare contro la Virtus Bologna, già questa è una bella notizia…



