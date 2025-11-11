Diretta Virtus Bologna Efes Istanbul streaming video tv: orario e risultato live per la Eurolega di basket, oggi martedì 11 novembre 2025

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA EFES ISTANBUL (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente ci siamo per la diretta Virtus Bologna Efes Istanbul. Volendo dare uno sguardo al passato, da quando la Virtus Bologna è tornata in Eurolega si contano due vittorie per la V Nera a fronte di ben cinque successi per i turchi, tuttavia la Virtus può dire di avere vinto la sfida più importante, cioè il play-in del 16 aprile 2024 che, grazie al colpo per 64-67 a Istanbul, sancì la fine del cammino europeo stagionale per i padroni di casa e l’avanzamento al turno successivo per la Virtus Bologna.

L’altra vittoria era stata il 3 novembre 2023 per 93-81 in casa, quindi entrambi i successi bolognesi sono arrivati nella stessa stagione. L’anno scorso invece l’Anadolu Efes Istanbul si prese una piena rivincita con due vittorie: 67-76 esterno a Bologna all’andata il 4 ottobre 2024 e 89-68 a Istanbul nel match di ritorno, disputato invece il 7 marzo scorso. Questa è la storia recente, ma adesso conta solo l’attualità: comincia davvero la diretta Virtus Bologna Efes Istanbul, parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS BOLOGNA EFES ISTANBUL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

I canali di Sky Sport e i servizi associati per la diretta streaming video, ancora una volta sono queste le indicazioni per seguire la diretta Virtus Bologna Efes Istanbul in tv.

VIRTUS BOLOGNA EFES ISTANBUL: PER CONFERMARE IL FATTORE CAMPO

In casa contro una squadra che in classifica è dietro sarebbe preziosa una vittoria nella diretta Virtus Bologna Efes Istanbul oggi, martedì 11 novembre 2025. L’appuntamento sarà al PalaDozza con inizio alle ore 20.30 di stasera, ovviamente non sarà una partita facile come d’altronde vale sempre in Eurolega, ma giunti alla decima giornata si deve iniziare a fare qualche calcolo e per la V Nera non sono negativi.

La Virtus Bologna infatti sta facendo senza dubbio figura migliore in Eurolega rispetto all’anno scorso, con quattro vittorie e cinque sconfitte è in piena corsa per raggiungere la fase ad eliminazione diretta e soprattutto è davanti agli avversari odierni dell’Anadolu Efes Istanbul, che invece finora vantano tre vittorie e sei sconfitte.

Per tutta onestà bisogna anche riconoscere che, dopo un avvio eccellente, la Virtus Bologna ha perso le ultime tre parte, che però ha giocato sempre lontano da casa. Oggi è la sera finalmente del ritorno a Bologna, dove l’ultima sfida di Eurolega fu la bellissima vittoria 92-75 contro il Panathinaikos il 24 ottobre scorso, quindi ritrovare il fattore campo sarebbe prezioso.

A questo proposito, c’è una statistica molto chiara da ricordare verso la diretta Virtus Bologna Efes Istanbul: la V Nera finora ha giocato solo tre volte in casa ma ha sempre vinto, in trasferta invece ecco ben sei partite con un successo e cinque sconfitte. Servirà lavorare sul rendimento in trasferta, ma confidando sul fatto che quattro delle prossime sei partite saranno in casa.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA EFES ISTANBUL: SERVE TORNARE ALLA VITTORIA

Tre sconfitte consecutive ovviamente non fanno bene, la diretta Virtus Bologna Efes Istanbul quindi richiederebbe un ritorno al successo contro una rivale che curiosamente gioca per la seconda volta consecutiva contro un’italiana. Sono passati infatti solo pochissimi giorni dall’epica battaglia di venerdì scorso che ha visto l’Olimpia Milano espugnare per 93-97 il parquet di Istanbul dopo addirittura due tempi supplementari e quindi 50 minuti di gioco effettivo, un esempio che potrebbe tornare molto utile a coach Dusko Ivanovic e ai suoi uomini.

Abbiamo tanto parlato del fattore campo, onestamente dobbiamo allora aggiungere che per i turchi vale un discorso molto diverso: l’Efes finora ha vinto due volte in trasferta e solo una volta in casa, quindi sa essere insidioso lontano da Istanbul. Tuttavia è anche vero che non è più la squadra che solo pochi anni fa vinse l’Eurolega per due edizioni consecutive, quindi per Bologna questa è una chance da provare a sfruttare nel migliore dei modi. Tutti elementi che accrescono sempre più la nostra curiosità verso la diretta Virtus Bologna Efes Istanbul…