Diretta Virtus Bologna Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: derby di Natale

Virtus Bologna Fortitudo Bologna sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Roberto Begnis e Christian Borgo ed è il derby di Natale: alle ore 20:30 di mercoledì 25 dicembre infatti le due squadre si incrociano alla Virtus Segafredo Arena per un meraviglioso faccia a faccia che mancava da tempo nel campionato di basket Serie A1, e che torna – per la 15^ giornata – ad animare un torneo che sentiva la mancanza di questa rivalità. Per una volta la Virtus ha l’urgenza di vincere: la capolista infatti arriva dal tonfo di Sassari che è stato anche piuttosto pesante, e rischia di essere agganciata in classifica dalla stessa Dinamo e da Milano che adesso hanno una sola partita di svantaggio. Dall’altra parte arriva la Pompea neopromossa, ma che è vicina alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: domenica i ragazzi di Antimo Martino hanno vinto il big match contro Brindisi e dunque sono pronti a prendersi anche il derby, con il quale verrebbe dato un segnale forte al campionato. Vediamo dunque come andrà la diretta di Virtus Bologna Fortitudo Bologna, nel frattempo possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Fortitudo Bologna verrà trasmessa su Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del decoder di Sky: sarà dunque un appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, ma tutti gli altri appassionati potranno seguire il derby sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Il derby Virtus Bologna Fortitudo Bologna arriva in un momento non semplicissimo per la Segafredo, che ha perso le ultime due trasferte: la squadra di Sasha Djordjevic, già qualificata alla Coppa Italia, ha racimolato un grande vantaggio vincendo le prime 10 partite del campionato e dunque si è potuta permettere un paio di scivoloni, ma adesso sta vedendo la concorrenza risalire la corrente e dunque sa bene di non poter perdere altro terreno. Una di queste rivali potrebbe essere proprio la Fortitudo, che sapevamo essere competitiva: l’Aquila arriva dalla Serie A2 ma l’ambizione della piazza e le possibilità sono quelle di sempre, dunque a disposizione di coach Martino c’è un gruppo che può agevolmente giocarsi i playoff (come sta facendo) e che, pur dovendo cambiare passo in trasferta, sta onorando il campionato con prestazioni sopra le righe, come appunto quella offerta domenica. Vincere il derby rappresenterebbe un bel traguardo psicologico per una o l’altra squadra; come sempre questa partita sfugge a ogni possibile logica e dunque sarà davvero interessante valutare l’andamento di questa serata di Natale dedicata al grande basket.



