Diretta Virtus Bologna Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: derby di Supercoppa

Virtus Bologna Fortitudo Bologna sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Gianluca Capotorto; alle ore 20:45 di lunedì 7 settembre il PalaDozza ospita il secondo derby nel giro di pochi giorni, questo valido per la quarta giornata della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Siamo nel gruppo B, che la Segafredo sta già dominando: le V nere sono a punteggio pieno dopo il successo sull’Aquila, e adesso basta loro vincere anche questa sera per assicurarsi la qualificazione ad una Final Four che peraltro potranno disputare sul parquet di casa.

Un incentivo non da poco, ma anche la Lavoropiù tiene ovviamente all’obiettivo; difficilmente ci arriverà, ma intanto vuole provare a sgranare il suo progetto che l’anno scorso la stava portando a prendersi un posto nei playoff dopo aver centrato la Final Eight di Coppa Italia. Il derby è sempre il derby, e anche questo è chiaramente molto atteso; aspettiamo la diretta di Virtus Bologna Fortitudo Bologna, e nel frattempo possiamo provare a valutarne alcuni dei temi principali.

La diretta tv di Virtus Bologna Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, canale accessibile solo ai clienti Sky: lo troveranno al numero 211 del loro decoder, ma va anche ricordato che l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

Nella diretta di Virtus Bologna Fortitudo Bologna scopriremo se la squadra di Sasha Djordjevic sarà ancora in grado di vincere e qualificarsi alla Final Four: la Segafredo è la grande delusa dello scorso anno, perché il lockdown le ha tolto la possibilità di correre per uno scudetto che manca da tempo. Se non altro la società ha confermato il progetto del 2019, con un roster molto simile (di fatto identico) a quello che era stato affidato al tecnico serbo.

La differenza è che per questa stagione l’Olimpia Milano sembra essere una corazzata ancora superiore e lo ha già fatto vedere nelle prime uscite, dunque per la Virtus si tratterà di provare ad alzare ancor più il suo livello.

La Fortitudo invece punta i playoff: tornata in Serie A1 dopo 10 anni aveva fatto bene, ma poi ha cambiato guida tecnica affidandosi a Meo Sacchetti. Certamente nei piani della società si tratta di un salto di qualità e anche sulla carta è così, ma poi a parlare dovrà essere il parquet e al momento questo ci ha detto che l’Aquila ha vinto solo una delle tre partite che ha giocato, affondando nel primo derby. Ad ogni modo, il tempo per sistemare le cose c’è sempre…



