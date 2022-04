DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LIETKABELIS/ Video streaming tv: parla coach Scariolo

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LIETKABELIS: PARLA SCARIOLO

Cresce l’attesa per la diretta di Virtus Bologna Lietkabelis, facciamo un passo indietro per rileggere cosa aveva dichiarato Sergio Scariolo a bordo campo alla fine della partita con il JL Bourg, ultima della fase a gironi della Eurocup. Il coach era giustamente soddisfatto per la perentoria vittoria della sua Virtus Segafredo Bologna: “Abbiamo avuto un terzo quarto difensivo ottimo. Abbiamo rimesso subito la partita sui binari giusti. In realtà non abbiamo cambiato nulla sul nostro piano di gioco rispetto al primo tempo.

Sono i miei giocatori che hanno cambiato la loro energia, la loro intensità e la loro concentrazione. Abbiamo fatto tutto allo stesso modo dal punto di vista tattico ma in un modo completamente diverso dal punto di vista del gioco. Siamo riusciti a correre, Teodosic ci ha regalato alcuni dei suoi passaggi magici e ha messo tutti in ritmo. Penso che abbiamo avuto un secondo tempo very, very good”, aveva concluso Scariolo con un tocco di inglese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LIETKABELIS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Virtus Bologna Lietkabelis sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento per gli abbonati Sky: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse tutte da Sky Sport, che fornisce anche la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna però aggiungere che la diretta streaming sarà offerta anche da Elevensports, sempre a pagamento.

CHI VINCE VA AI QUARTI

Virtus Bologna Lietkabelis, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo bolognese, si gioca con palla a due alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 20 aprile 2022, come partita valida per gli ottavi della Eurocup 2021-2022 di basket in gara secca. Il regolamento prevede proprio questo: dopo una lunghissima fase a gironi costituita da ben 18 partite, con la fase ad eliminazione diretta si passa di colpo a partite singole. Chi vince va ai quarti, chi perde è fuori, sarà naturalmente questo il fascino della diretta di Virtus Bologna Lietkabelis.

La Virtus Segafredo Bologna ha chiuso al quarto posto nel girone B con un bilancio di undici vittorie a fronte di sette sconfitte e di conseguenza è stata abbinata alla compagine lituana del Lietkabelis Panevezys, che è stata quinta nel girone A con nove vittorie e sette sconfitte (sono 16 le partite perché in questo gruppo è stata esclusa la Lokomotiv-Kuban Krasnodar). Logicamente la squadra meglio piazzata gode del vantaggio del fattore campo, come terminerà Virtus Bologna Lietkabelis?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LIETKABELIS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Lietkabelis dovrebbe vedere gli emiliani favoriti: parliamo infatti della capolista della nostra Serie A di basket, che sabato ha vinto in maniera perentoria a Pesaro (77-96) facendo un ulteriore passo avanti verso il primo posto alla fine della stagione regolare, che sembra ormai garantito. Adesso però si entra definitivamente nel vivo della stagione 2021-2022, anche in Eurocup…

Per la Virtus Bologna pesa forse il ricordo della scorsa stagione, quando fece il record di vittorie consecutive nelle prime due fasi (la formula era differente) e anche nei quarti di finale, ma per fermarsi poi in semifinale contro l’Unics Kazan a causa delle prime due sconfitte nell’intera campagna europea. Stavolta la Virtus Bologna ha gestito la sua Eurocup in modo diverso, facendo quel tanto che basta per godere del fattore campo in questi ottavi. Adesso però bisogna cambiare passo: le potenzialità per riuscirci ci sono, vanno messe sul campo…











