Diretta Virtus Bologna Lietkabelis/ Streaming video tv: si recupera in Eurocup

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LIETKABELIS: V NERE GIA’ ALLE TOP 16

Virtus Bologna Lietkabelis verrà diretta dagli arbitri Jakub Zamojski, Mario Majkic e Eduard Udyanskyy: alle ore 18:00 di venerdì 20 novembre si recupera, presso la Segafredo Arena, la partita valida per il gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. Le V nere dunque tornano a giocare nel torneo, ma nel frattempo sono stati costretti a saltare la sfida contro il MoraBanc; ad ogni modo la loro situazione è definita, con la vittoria ottenuta a Krasnodar è stata archiviata aritmeticamente la qualificazione alla Top 16 e ora manca davvero poco per blindare definitivamente il primo posto. Diciamo che superare il girone eliminatorio era ordinaria amministrazione per gli emiliani, che però nel frattempo hanno fatto vedere di poter dominare nella competizione; discorso diverso in campionato, dove sono stati già persi punti importanti per andare a prendersi uno dei primi due o tre posti in classifica. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Lietkabelis, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che ci accompagneranno sul parquet.

VIRTUS BOLOGNA LIETKABELIS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Lietkabelis non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto; sappiamo però che questa sfida, come tutte le altre di Eurocup, è disponibile attraverso la piattaforma Eurosport Player, che fornisce in esclusiva l’intero programma della competizione internazionale di basket. La visione sarà dunque in diretta streaming video, e anche in questo caso bisognerà dotarsi di un abbonamento per seguire le immagini attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LIETKABELIS: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Lietkabelis si gioca nel contesto della sesta giornata di Eurocup, dunque la prima di ritorno: all’esordio stagionale nel torneo la Segafredo aveva mostrato ben pochi problemi nel liberarsi della squadra lituana, e poi ha continuato su questa falsariga senza alcuna flessione. La situazione del Lietkabelis è diversa, bisognerà lottare per prendersi la Top 16 e in questo momento l’unico riferimento possibile è il quarto posto del MoraBanc; tuttavia è anche vero che i lituani devono recuperare qualche partita in una situazione ancora in divenire. Dicevamo poi delle difficoltà della Virtus Bologna in Serie A1: effettivamente la squadra di Sasha Djordjevic ha già perso tre volte in casa e l’ultimo ko, contro una Brindisi che sta volando, ci ha detto di come almeno per il momento la Happy Casa (e non solo) sia più pronta per lottare per il primo o secondo posto, considerando Milano superiore alle altre. Vedremo allora se le V nere riusciranno a riscattarsi immediatamente, timbrando l’ennesima vittoria in Eurocup.

