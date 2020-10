Diretta Virtus Bologna Lokomotiv Kuban/ Streaming video tv: big match in Eurocup!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LOKOMOTIV KUBAN: SFIDA DURA PER I BOLOGNESI

Virtus Bologna Lokomotiv Kuban viene diretta dagli arbitri Matej Boltazeur, Jurgis Lauranivicius e Saulius Racys: alle ore 20:30 di mercoledì 7 ottobre la Segafredo Arena ospita la partita valida per la seconda giornata nel gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. E’ senza mezzi termini un big match, che mette a confronto le due squadre che verosimilmente si giocheranno la prima posizione al netto del possibile inserimento del Monaco; lo dimostrano gli esordi, con le V nere che hanno schiantato il Lietkabelis in trasferta e i russi che hanno avuto la meglio di Anversa. Il Krasnodar peraltro aveva centrato la finale di Eurocup qualche stagione fa, venendo però sconfitto dal Darussafaka di David Blatt; per quanto riguarda Bologna, l’obiettivo è quello di vincere una competizione che lo scorso anno si era interrotta per il lockdown, e nella quale Sasha Djordjevic aveva raggiunto i quarti. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Lokomotiv Kuban, aspettando la quale possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali.

VIRTUS BOLOGNA LOKOMOTIV KUBAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Lokomotiv Kuban non sarà trasmessa sui nostri canali, salvo variazioni di palinsesto; sappiamo però che da qualche stagione il basket europeo è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce la gamma delle gare di Eurocup (in questo caso) in diretta streaming video. Per avere informazioni aggiuntive come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e le classifica dei gironi, potrete consultare liberamente il sito www.eurocupbasketball.com accedendo alle apposite sezioni.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA LOKOMOTIV KUBAN: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Lokomotiv Kuban è una grande partita: tecnicamente le due squadre non sfigurerebbero nel contesto odierno di Eurolega, e in questa Eurocup sono certamente tra le favorite per arrivare in fondo. La Segafredo ha ritrovato Milos Teodosic, e il serbo rientrato dall’infortunio è stato decisivo (con 19 punti e 7 assist) nella vittoria in volata ottenuta sul parquet di Brescia. La squadra di Sasha Djordjevic in stagione ha perso solo due partite, quelle di Supercoppa: peccato che una fosse la finale e dunque è stato fallito il primo appuntamento (peraltro giocando in casa la Final Four), quella gara ci aveva anche detto come al momento le distanze nei confronti dell’Olimpia Milano siano ancora ampie ma certamente in un’ottica di playoff questo gruppo potrebbe arrivare in fondo. Così appunto anche in Eurocup, e allora la partita di questa sera potrà darci indicazioni importanti sullo stato dei lavori e la convinzione mentale della squadra emiliana, perché si affronta una squadra che ha gli stessi obiettivi e sa di poterli perseguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA