Diretta Virtus Bologna Maccabi Rishon/ Streaming video tv: V nere lanciate (Eurocup)

Virtus Bologna Maccabi Rishon si gioca alle ore 21:15 di mercoledì 9 ottobre, e vale per la seconda giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2019-2020: tornano in campo le V nere dopo la convincente vittoria sul parquet del Ratiopharm Ulm, oggi c’è la grande possibilità di confermarsi a punteggio pieno contro una squadra che all’esordio ha incassato 33 punti di scarto e, di conseguenza, provare a rimanere imbattuta in una stagione che l’ha vista iniziare con il vento in poppa. Un’occasione da non perdere per la capolista del nostro campionato, che lo scorso anno è tornata a vincere in campo internazionale mettendo in bacheca la Champions League: naturalmente adesso si può puntare a traguardi più importanti, ma vedremo se questo grande avvio diventerà una costante o se, come nelle ultime due stagioni, arriverà un calo strutturale. Intanto mettiamoci comodi nell’attesa della diretta di Virtus Bologna Maccabi Rishon, di cui intanto possiamo provare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Maccabi Rishon non sarà disponibile sui canali tradizionali, ma è una delle partite che vengono fornite dal portale Eurosport Player: come lo scorso anno dunque gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita di Eurocup in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione, www.eurocupbasketball.com, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle due squadre.

Virtus Bologna Maccabi Rishon può dunque essere una bella occasione per Sasha Djordjevi, che sa di poter mettere un altro prezioso mattoncino alla sua costruzione: la Segafredo in questo avvio stagionale ha sempre vinto, e ha anche salutato lo splendido esordio di un Milos Teodosic che ha subito mostrato di poter fare la differenza in Serie A1. Domenica la vittoria contro Venezia è stata importante: intanto sono stati battuti i campioni d’Italia in carica e dunque il segnale lanciato a tutto il campionato è stato forte, in più il successo è arrivato in rimonta e in una partita nella quale la Reyer ha tenuto il pallino del gioco e il punteggio sempre dalla sua parte, fino all’ultimo periodo quando è arrivato il ribaltone. La Virtus Bologna è una squadra che per talento può sicuramente arrivare in fondo a tutte le competizioni cui partecipa: come detto però dovrà dimostrare di saper essere costante, perchè le grandi partenze in epoca recente c’erano già state ma poi per due anni consecutivi non erano arrivati nemmeno i playoff di A1. Stasera dunque vedremo come andranno le cose sul parquet del PalaDozza…



