Diretta Virtus Bologna Maccabi/ Streaming video tv: partita storica! (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI: CHE INCROCIO!

Virtus Bologna Maccabi sarà in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:30 di venerdì 16 dicembre: siamo arrivati alla 14^ giornata nella regular season di basket Eurolega 2022-2023, e le V nere sono nuovamente in casa dopo aver affrontato l’Alba Berlino nel turno precedente, due giorni fa. Secondo impegno settimanale per la Virtus Bologna, il cui momento non è straordinario: dopo la clamorosa imbarcata del Pireo, contro l’Olympiacos, è infatti arrivata la prima sconfitta in campionato che è anche stata del tutto inattesa, perché una squadra ancora imbattuta ha perso sul proprio parquet e contro una neopromossa come Scafati.

Naturalmente nel contesto di una stagione lunga e che si deciderà in primavera sono incidenti di percorso da tenere in conto e che non possono essere letti come drammi, eppure qualcosa da sistemare c’è e Sergio Scariolo ha anche evidenziato come gli infortuni possano essere un problema. Vedremo ad ogni modo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Virtus Bologna Maccabi, aspettando che la partita di Eurolega prenda il via possiamo sicuramente fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero essere forniti nei 40 minuti che compongono questa interessante e molto delicata serata presso la Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Virtus Bologna Maccabi viene trasmessa su Sky Sport Uno, canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 201 del decoder): come sempre l’appuntamento con l’Eurolega è riservato a questa emittente che vi permetterà anche, in assenza di un televisore, di seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su PC, tablet o smartphone. Da ricordare poi che su euroleaguebasketball.net/euroleague, il sito ufficiale della competizione, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI: RISULTATI E CONTESTO

Non è certamente scontata la diretta di Virtus Bologna Maccabi: le V nere affrontano una delle squadre storiche di Eurolega, capace di vincere sei volte il torneo e fare parecchie apparizioni in Final Four. Anche gli israeliani hanno avuto un periodo complesso: dopo l’ultimo titolo, che è datato 2014, non sono più tornati tra le prime quattro della competizione e da quando esiste il girone unico come regular season (2016) hanno raggiunto i playoff soltanto una volta – ma probabilmente l’avrebbero fatto anche nel 2020, senza la pandemia – e proprio nell’ultima edizione, quando poi sono stati eliminati dal Real Madrid in sole tre partite.

Il Maccabi Tel Aviv insomma è una squadra da prendere con le pinze, che in questa stagione sta dimostrando di poter tornare tra le prime otto e dunque giocare i playoff; obiettivo che senza ombra di dubbio, come più volte abbiamo ribadito, è anche alla portata della Virtus Bologna che però dovrà dimostrare di poterselo andare a prendere. Vedremo quello che succederà, certamente con la diretta di Virtus Bologna Maccabi siamo di fronte a una sfida storica perché queste due società hanno scritto pagine capitali dell’Eurolega, adesso il momento è certamente meno splendente ma la voglia di tornare grande in tempi anche brevi c’è in entrambe le piazze.











