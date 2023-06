DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming tv: parla coach Sergio Scariolo (gara-4 oggi 16 giugno 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: PARLA SCARIOLO

Mentre attendiamo la diretta di Virtus Bologna Milano, possiamo naturalmente fare un passo indietro a due sere fa, quando la Virtus vinse gara-3 grazie a una eccellente prestazione in chiave difensiva. Questo dunque era stato il commento di coach Sergio Scariolo in sala stampa alla Segafredo Arena sulla vittoria dei suoi ragazzi: “Non abbiamo giocato sicuramente bene come nelle prime due partite, però abbiamo difeso con continuità e siamo riusciti a correggere il trend negativo del primo quarto al rimbalzo in attacco a loro favore, riequilibrandolo”.

Le idee di coach Scariolo per la sua Virtus Bologna sono di conseguenza molto chiare anche verso le prossime partite, a cominciare da stasera: “Credo ci sia poco altro da dire, cercheremo di giocare meglio la prossima gara nelle scelte offensive, ma dobbiamo continuare a puntare sulla costanza nella fase difensiva e un sforzo maggiore per controllare i rimbalzi soprattutto sotto il nostro canestro. Non mi aspettavo un momento di panico da parte nostra, mi aspettavo una partita molto dura contro un avversario molto forte, ma a Milano hanno fatto due buone prestazioni e non avevo preoccupazioni. Se hai fatto degli errori, si correggono e avanti alla prossima”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove, naturalmente tasto 9 del telecomando, ma gara-3 della finale sarà visibile agli abbonati anche sul canale Eurosport 2. Inoltre, sarà garantita anche la diretta streaming video di Virtus Bologna Milano sulla piattaforma Eleven. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili a partire dal tabellino play-by-play e dal boxscore aggiornati in tempo reale.

ANCORA IN EQUILIBRIO?

Virtus Bologna Milano, diretta dagli arbitri Begnis, Grigioni e Attard, si giocherà di nuovo alla Segafredo Arena del capoluogo emiliano perché sarà la partita valida come gara-4 della finale scudetto dei playoff della Serie A di basket: palla a due alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 16 giugno 2023. Terzo anno consecutivo in compagnia della finale più attesa, il meglio che il basket italiano possa offrire in questi anni: finora uno scudetto per parte, quest’anno si scioglierà questa parità mentre la diretta di Virtus Bologna Milano ci dirà se la Virtus riuscirà a pareggiare la serie oppure se l’Olimpia piazzerà il colpaccio che le garantirebbe il match-point casalingo nella prossima partita.

Infatti, in questa serie al meglio di sette partite, la EA7 Emporio Armani Milano è partita con il piede giusto grazie alla vittoria per 92-82 in gara-1 venerdì scorso, poi ha vinto anche gara-2 domenica pomeriggio per 79-76 in una partita che purtroppo ha compreso una rissa finale, mentre il passaggio in Emilia ha aiutato la Virtus Segafredo Bologna, che due sere fa ha sconfitto l’Olimpia Milano per 69-61 al termine di una partita caratterizzata da un punteggio molto più basso delle precedenti. Oggi siamo ancora a Bologna, per la Virtus di Sergio Scariolo sarà fondamentale pareggiare la serie, altrimenti Ettore Messina avrebbe un vantaggio forse incolmabile. Cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Milano?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Milano è naturalmente la sfida più classica del basket italiano, che nelle ultime stagioni ha caratterizzato le finali e abbiamo visto anche in Eurolega. Gara-1 diede il successo per 92-82 a Milano: la Virtus era andata in vantaggio nel secondo quarto, tuttavia negli ultimi 20 minuti l’Olimpia ha segnato la bellezza di 56 punti, prendendosi così una vittoria meritata. Gara-2 è stata più equilibrata, una battaglia punto a punto che purtroppo ha fatto sentire i suoi effetti nell’infuocato finale, ma infine è arrivato il bis per Milano con i liberi di Nicolò Melli a sancire il successo lombardo.

Gara-3 era quindi già fondamentale per la Virtus Bologna, che si è presa la vittoria con una difesa magistrale che ha tenuto l’Olimpia Milano a 61 punti. Anche gli uomini di Sergio Scariolo hanno segnato meno che nelle precedenti partite, ma è bastato per firmare il 69-61, in particolare grazie al parziale di 37-25 nei due quarti centrali. Pur con punteggio basso, la Virtus ha avuto quattro uomini in doppia cifra con i 13 punti di Daniel Hackett in copertina, Milano invece ha avuto 15 punti da Billy Baron che però è stato l’unico in doppia cifra per Ettore Messina. Tutto è riaperto, la finale è ancora più interessante: cosa ci dirà il quarto atto della diretta di Virtus Bologna Milano?











