Diretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video Rai: ecco la grande classica!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: QUANTE EMOZIONI!

Virtus Bologna Milano, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Michele Rossi e Fabrizio Paglialunga presso la Segafredo Arena del capoluogo emiliano, è la partita di cartello per la tredicesima giornata della Serie A di basket, con palla a due fissata per le ore 17.15 di oggi pomeriggio, domenica 27 dicembre 2020. Non ci sarebbe neanche bisogno di molte presentazioni per la diretta di Virtus Bologna Milano: è la storia del nostro basket e la partita più attesa anche per questo campionato, che vede l’Olimpia nei panni di principale favorita per lo scudetto e la V Nera come rivale più accreditata, anche se in questo momento alle spalle di Brindisi in classifica. L’Olimpia Milano dunque andrà a Bologna per confermare un dominio fino a questo momento praticamente totale in Italia, la Virtus invece avrebbe grande bisogno di una vittoria per ribadire lo status di “prima sfidante” dopo settimane complicate in campo e fuori.

Gli incroci speciali tra Sasha Djordjevic ed Ettore Messina più l’attesa per Marco Belinelli rendono ancora più grande l’attesa: Virtus Bologna Milano è un gran regalo di Natale per tifosi e appassionati.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come già successo l’anno scorso, la diretta tv di Virtus Bologna Milano godrà eccezionalmente della ribalta di Rai Due, un importante passaggio sulla televisione generalista per il basket italiano. La visione in chiaro per tutti e la conseguente diretta streaming video tramite Rai Play vanno naturalmente ad aggiungersi al servizio garantito da Eurosport Player, che garantisce ai suoi abbonati la visione di tutte le partite del campionato di basket. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: IL CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Milano offrirà dunque tantissimi motivi d’interesse. Rimanendo strettamente alle questioni di campo, la classifica ci dice che l’Olimpia Milano ci arriva con 20 punti in classifica (bilancio 10-1), mentre la Virtus Bologna ne ha 14 perché il bilancio degli emiliani è di 7-4, pagando difficoltà soprattutto in casa dal momento che gli uomini di coach Sasha Djordjevic hanno subito troppe battute d’arresto proprio alla Segafredo Arena fino ad oggi. Naturalmente nulla è compromesso, ma per la Virtus Bologna sarebbe importante invertire il trend proprio nell’occasione più attesa, vendicando anche la sconfitta già subita contro l’Olimpia Milano in Supercoppa Italiana. Le partite di domenica scorsa hanno dato risposte confortanti sia a Messina sia a Djordjevic: Milano ha battuto piuttosto nettamente Sassari (102-86) in un’altra partita di altissima classifica, mentre la Virtus ha dominato a Treviso (72-98). Ma, come detto, è a Bologna che la V Nera deve invertire il trend…

