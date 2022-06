Diretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video Rai: scudetto Olimpia? (gara-5)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: MATCH POINT OLIMPIA!

Virtus Bologna Milano, che viene diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Saverio Lanzarini e Manuel Mazzoni, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 16 giugno: si torna alla Segafredo Arena per gara-5 della finale scudetto di basket Serie A1 2021-2022. Il primo match point è sulla racchetta dell’Olimpia: martedì sera Milano ha confermato nuovamente il fattore campo, battuto la Virtus Bologna 77-62 e ottenuto il 3-1 nella serie. Adesso, alle V nere serve un miracolo con qualunque dato statistico contrario: dovrebbe vincere questa sera, espugnare il Mediolanum Forum in gara-6 e ottenere poi la vittoria nel settimo episodio.

Ovvero, tre successi consecutivi: il problema è che dall’altra parte del campo c’è una Milano che ha dimostrato di stare bene e di avere tutte le intenzioni di vendicarsi rispetto alla finale dell’anno scorso. Quando l’Olimpia è in palla anche una corazzata come la Segafredo va evidentemente in difficoltà, e si è visto nelle due partite giocate al Mediolanum Forum; scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Milano, ma in attesa di gara-5 possiamo fare qualche considerazione sui temi principali di una partita che, per l’appunto, potrebbe già consegnare lo scudetto nelle mani dell’Olimpia.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Virtus Bologna Milano viene trasmessa su due canali: in chiaro per tutti su Rai Sport al numero 58 del vostro telecomando, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la partita su Eurosport 2, numero 211 del decoder. La diretta streaming video di gara-5 sarà invece fornita sia dalla televisione di stato, sul sito di Rai Play oppure scaricando la relativa app, così come da Discovery Plus che è broadcaster ufficiale della Lega. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il portale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta di Virtus Bologna Milano. La Segafredo rischia di pagare a caro prezzo la sconfitta subita in gara-1, che ha immediatamente girato il fattore campo: da quel momento ha sempre vinto la squadra di casa, ma il fatto che l’Olimpia lo abbia fatto due volte al Mediolanum Forum ha messo le V nere con le spalle al muro, in una situazione da dentro o fuori nella quale non si era mai trovata l’anno scorso, né in questa stagione. Ora si vedrà quello che la squadra di Sergio Scariolo sarà in grado di fare: se c’è un roster capace di vincere tre partite consecutive è proprio quello campione d’Italia in carica, ma come detto Milano rispetto all’anno scorso si è presentata alla finale scudetto in grande condizione e con il dente avvelenato.

Nemmeno le aggiunte in seno alla Virtus Bologna, per il momento, hanno cambiato la narrativa: non in senso assoluto visto che le prestazioni di Daniel Hackett e Tornike Shengelia sono sempre ottime, ma nello spostare l'ago della bilancia dalla parte della Segafredo. Ad ogni modo questa sera siamo a Bologna, dunque la Virtus deve sfruttare il fattore campo; vedremo se l'Olimpia sentirà il momento e premerà sull'acceleratore per chiudere la pratica ed evitare altri rischi, che appunto contro la vincitrice di Eurocup sarebbe meglio evitare…











