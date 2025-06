DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: SI REPLICA ALLA UNIPOL ARENA!

Siamo ad un passo dalla diretta Virtus Bologna Milano che, alle ore 20:45 di lunedì 2 giugno 2025, si gioca per gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2024-2025. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sono tutte le premesse per un altro grande show: sabato sera il primo episodio della serie si è risolto solo in volata, con canestro decisivo di Tornike Shengelia, ancora decisivo come già in gara-5 contro Venezia, con 7 secondi da giocare, canestro cui l’Olimpia ha risposto con la tripla sbagliata da Nikola Mirotic.

Gara-1 dunque se l’è presa la Segafredo che, sia pure con molta fatica, ha saputo difendere il fattore campo; oggi è chiamata a fare lo stesso perché si è già visto come Milano abbia tutte le capacità di sbancare la Unipol Arena e portare la semifinale playoff dalla sua parte, noi siamo assolutamente impazienti di scoprire cosa succederà nella diretta Virtus Bologna Milano e ora possiamo provare a dire qualcosa in più circa i temi principali di gara-2 e della serie in generale.

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Ancora doppio appuntamento tv su DMAX e Eurosport 2 per la diretta Virtus Bologna Milano, in più avrete a disposizione la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: SARÀ UN’ALTRA VOLATA?

La grande domanda in vista della diretta Virtus Bologna Milano riguarda l’andamento del match: sarà un altro finale in volata? Gara-1 ci ha consegnato parecchia tensione e, in termini generali, due squadre che sono riuscite a girare due viti in difesa, tanto che il punteggio è stato davvero basso e questo certamente anche per le percentuali non degne di due squadre di questo tenore. Del resto sappiamo bene che in una serie così intensa, e tra realtà che si conoscono alla perfezione, può succedere esattamente questo: vedremo stasera.

La Virtus Bologna ha il compito di portarsi sul 2-0 e di andare ad Assago con il doppio match point sulla racchetta, d’altro canto l’Olimpia può prendersi quella vittoria che le consentirebbe di girare il fattore campo, cosa che naturalmente potrebbe essere decisiva. Nel primo episodio Dusko Ivanovic non ha utilizzato Marco Belinelli e Achille Polonara (entrato per qualche secondo), mentre Ettore Messina ha rinunciato a Stefano Tonut e Guglielmo Caruso; si arriva ad un passo dalla finale e si accorciano anche le rotazioni, anche questo elemento sarà importante per dirci come potrebbero andare le cose. Gara-2 per la diretta Virtus Bologna Milano è dietro l’angolo: spazio alla disamina del campo dunque…