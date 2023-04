DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming tv: cos’era successo all’andata?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: I TESTA A TESTA

L’Eurolega moderna ci presenta una sola partita che precede questa diretta di Virtus Bologna Milano: parliamo ovviamente di quella di andata in questa regular season, andata in scena lo scorso 9 novembre al Mediolanum Forum e terminata 59-64 in favore della Segafredo. In precedenza la Virtus Bologna aveva mancato la qualificazione all’Eurolega per parecchi anni, proprio quando invece Milano acquisiva la licenza diventandone una costante; per tornare a quel match di inizio novembre, bisogna dire che era valido per la 7^ giornata e, dopo la partenza per 3-1, l’Olimpia aveva già perso due gare consecutive e sarebbe caduta per altre sette volte (compreso il derby casalingo), compromettendo le speranze di playoff.

Al Mediolanum Forum il punteggio era stato molto basso; Milos Teodosic aveva tirato 5/6 dall’arco risultando determinante nel finale (aveva chiuso con 15 punti), Jordan Mickey ci aveva messo 14 punti e 5 rimbalzi, Tornike Shengelia 12 punti. Per Milano invece 9 punti e 11 rimbalzi di Nicolò Melli che aveva avuto 4/7 dal campo, il miglior realizzatore era stato Nazareth Mitrou-Long con 13 punti mentre Brandon Davies ne aveva infilati 11. La partita aveva lanciato le speranze della Virtus Bologna, ma ora sappiamo che purtroppo le cose per la Segaredo sono andate in un altro modo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare che quest’anno hanno potuto avvalersi di un servizio che ha garantito i match delle due squadre italiane più altre gare appositamente selezionate. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita anche grazie al servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

ADDIO TRA I RIMPIANTI

Virtus Bologna Milano è in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:45 di giovedì 13 aprile: si gioca per la 34^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, per le due squadre questa sera termina la regular season e purtroppo anche la stagione internazionale, perché le due squadre sono eliminate dalla corsa ai playoff. Sarà dunque un derby comunque interessante ma giocato tra il rammarico dell’una e dell’altra: forse minore per la Virtus Bologna che, sconfitta a Valencia una settimana fa, ha sperato di centrare la post season ma non si è mai avvicinata in maniera sensibile, e comunque era al ritorno in questa competizione dopo un ventennio.

Per quanto riguarda Milano, i rimpianti sono parecchi: l’Olimpia infatti ha avuto una grande rincorsa primaverile e avrebbe avuto il roster per fare i playoff, ma ha pagato a caro prezzo quelle nove sconfitte consecutive nel girone di andata e poi due ko sanguinosissimi in piena risalita. Vedremo cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Milano, intanto sarà comunque interessante scoprire come le due squadre riusciranno a chiudere la loro Eurolega dando appuntamento, eventualmente (lato V nere) al prossimo anno per poi riprovarci. Mettiamoci comodi, tra poco scatterà la palla a due della partita…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Milano dunque prende il via tra poco: per le due squadre è il commiato da un’Eurolega andata diversamente da come ci si sarebbe potuti aspettare. Il discorso è valido soprattutto per l’Olimpia, che nelle due stagioni precedenti si era qualificata ai playoff, con tanto di Final Four centrata dopo 29 anni ed eliminazione dalla finale per un buzzer beater (o quasi) di Cory Higgins, che aveva lanciato il Barcellona. Milano quest’anno ha certamente pagato anche i tanti infortuni, ma in generale si può dire che alle prime difficoltà invernali si sia sciolta come neve al sole, non riuscendo mai a rimanere sulla breccia.

La Virtus Bologna ha avuto un momento in cui ha creduto davvero di poter raggiungere i quarti di finale, ma è durato poco: anche qui la condizione fisica di certi interpreti ha influito, ma alla fine la classifica presenta un saldo nel quale la Segafredo non può dire davvero di avere troppi rimpianti, come del resto già espresso da Sergio Scariolo che ha sottolineato il fatto che questo fosse il primo anno del ritorno in Eurolega, in un processo che però adesso dovrà essere confermato con una wild card che potrebbe non arrivare. Sarà il grande punto di domanda delle prossime settimane in casa Virtus Bologna…











