DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming tv: Milos Teodosic per il riscatto (gara-6, 21 giugno 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: PER IL RISCATTO

Sicuramente uno dei principali temi all’interno della diretta di Virtus Bologna Milano sarà il tentativo di riscatto di Milos Teodosic: il fenomenale playmaker serbo è reduce da una delle partite peggiori giocate con la canotta della Segafredo, proprio nel momento in cui la Virtus Bologna avrebbe maggiormente avuto bisogno di lui. Le statistiche di gara-5 parlano da sole per Teodosic: 16 minuti sul parquet (non giocava così poco da gara-2 della semifinale contro Tortona) conditi da 0 punti con 0/6 (tutti i tiri presi sono arrivati dall’arco) e appena 2 assist, per un inequivocabile -8 di valutazione.

Nella serie di finale scudetto Teodosic sta viaggiando a 8,2 punti e 5,2 assist, tirando 9/28 dal perimetro: certamente potrebbe fare meglio, ma non va dimenticato che prima di questo quinto episodio le sue cifre parlavano di 10,3 punti e 6,0 assist, e anche la percentuale dall’arco era decisamente migliore (9/22, che significa 40,9%). Ecco, la Virtus Bologna deve ritrovare il suo playmaker, il grande trascinatore in grado di fare la differenza in positivo: Teodosic nel corso di questa stagione non aveva mai avuto una partita da 0 punti, che sia arrivata in gara-5 della finale scudetto è certamente preoccupante ma se c’è un giocatore in grado di rialzare immediatamente la testa è proprio lui… (Agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà innanzitutto trasmessa in chiaro, sul canale Nove: questo sarà dunque un appuntamento per tutti, ma contemporaneamente gara-6 della finale scudetto in Serie A1 verrà fornita anche da Eurosport 2, in questo caso per i soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, si potrà assistere al match tramite il portale Eleven Sports che, come sappiamo, è disponibile anche sul pacchetto DAZN: si potrà scegliere di acquistare il singolo evento on demand qualora non sia stato sottoscritto un abbonamento.

MATCH POINT OLIMPIA!

Virtus Bologna Milano viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Giovannetti e Carmelo Paternicò: alle ore 20:30 di mercoledì 21 giugno si gioca gara-6 della finale scudetto di basket Serie A1 2022-2023. Abbiamo il primo match point, che è nelle mani dell’Olimpia: Milano ha vinto il quinto episodio di una serie tiratissima e dunque si presenta alla Segafredo Arena sul 3-2, con la possibilità di espugnare il parquet delle V nere e conquistare quello che sarebbe il secondo tricolore consecutivo, ma anche il quinto nelle ultime nove stagioni (contando quelle terminate).

Finora però il fattore campo in questa finale è sempre stato rispettato: dunque ci sono ampie possibilità che la serie ci regali una entusiasmante gara-7, da appassionati non possiamo che sperare che la diretta di Virtus Bologna Milano non si esaurisca questa sera ma possa appunto darci un altro, entusiasmante capitolo, certamente il più bello. Per il momento dobbiamo aspettare che gara-6 prenda il via e dunque, aspettando la palla a due questa sera, come sempre facciamo la nostra consueta valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Milano è dietro l’angolo: anche il quinto episodio della finale scudetto ci ha dato grande equilibrio, le due squadre si stanno dando battaglia senza esclusione di colpi e sostanzialmente non ce n’è una che stia performando meglio dell’altra. Gara-5 al Mediolanum Forum è stata risolta dal talento di Shavon Shields, che nel momento in cui maggiormente contava è salito in cattedra e ha giocato alla grande i possessi decisivi; per lui alla fine 22 punti con 9/16 dal campo, conditi da 5 rimbalzi e 3 recuperi.

Adesso l’Olimpia si aggrappa nuovamente al suo numero 31, sapendo comunque di potersela giocare con altri protagonisti; lunedì sera sono stati quattro i giocatori del roster di Ettore Messina ad andare in doppia cifra. La Virtus Bologna conterà sull’appoggio del proprio pubblico per tornare ad Assago: come già detto, se la serie della finale scudetto dovesse seguire il trend che si è verificato sino a questo momento avremmo una scintillante gara-7, ma le regole sono scritte per essere sovvertite (in qualche caso) ed è la grande speranza di Milano, tra poco comunque scopriremo tutto perché la palla a due è davvero dietro l’angolo…











