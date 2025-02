DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: “FINALE ANTICIPATA” IN COPPA ITALIA

Verrebbe da chiedersi perché la diretta Virtus Bologna Milano si disputi già questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, con palla a due alle ore 20.45 presso la Inalpi Arena di Torino, per i quarti di finale della Coppa Italia 2025 di basket. Naturalmente tifosi e appassionati di basket sanno benissimo che ciò è dovuto al rendimento delle due corazzate nel girone d’andata del campionato, che la Virtus Segafredo Bologna ha chiuso al quarto posto giusto davanti alla EA7 Emporio Armani Milano, quinta, per cui le nostre due rappresentanti in Eurolega dovranno sfidarsi già nei quarti di finale.

In termini di qualità delle rose, ovviamente la diretta Virtus Bologna Milano sarà una sorta di “finale anticipata”, che consacrerà la squadra vincitrice come favorita per alzare al cielo la Coppa Italia domenica sera. Staremo a vedere nei turni successivi se sarà davvero così, per adesso evidentemente la concentrazione è su questa sfida di lusso che infiammerà il mercoledì sera di Torino: l’Olimpia Milano finora ha vinto in Supercoppa Italiana e in Eurolega, la Virtus invece aveva avuto la meglio in campionato. Cosa ci dirà il quarto atto stagionale della diretta Virtus Bologna Milano?

VIRTUS BOLOGNA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Virtus Bologna Milano in tv sarà in chiaro su DMAX e su Eurosport 2 per gli abbonati. Ci sarà poi la diretta streaming video sia tramite i servizi delle due emittenti sia per gli abbonati a DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: LE DUE BIG A CONFRONTO

Si rinnoverà quindi con la diretta Virtus Bologna Milano il confronto fra le due big del nostro basket. In campionato il rendimento è praticamente identico, nel frattempo sono state giocate anche le prime quattro giornate del girone di ritorno e la Virtus Bologna resta una vittoria avanti rispetto all’Olimpia Milano, entrambe in risalita con l’auspicio evidentemente che nei playoff scudetto l’incrocio non si ripeta di nuovo ai quarti. Le differenze sono invece più lampanti in Eurolega, dove Milano ha vinto il doppio delle partite di Bologna, sostanzialmente già eliminata.

Insomma, la Coppa Italia potrebbe essere delicata soprattutto per la Virtus, che ha già perso la Supercoppa e ha rinunciato alle ambizioni europee, però ovviamente queste sono sfumature: parliamo di una gara secca tra le due grandi rivali del nostro basket, chiunque uscirà sconfitto stasera dal parquet di Torino incasserà una eliminazione molto amara. Domenica in campionato la Virtus Bologna ha dilagato contro Tortona, mentre l’EA7 sabato ha espugnato Sassari: stavolta però una delle due dovrà alzare bandiera bianca al termine della diretta Virtus Bologna Milano…