DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: ENNESIMO BIG MATCH!

Con la diretta Virtus Bologna Milano, a partire dalle ore 18:15 di domenica 2 marzo, stiamo per vivere l’ennesimo capitolo di una straordinaria rivalità: quello della 20^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 sarà il quinto episodio stagionale, ma ce ne sarà sicuramente un sesto e, ovviamente, sono in molti ad aspettarsi che per il quinto anno consecutivo questo duello rappresenti ancora la finale scudetto, questo però solo se le due squadre finiranno in due diversi lati del tabellone dei playoff, cosa che al momento è tutt’altro che scontata e, per questo, basti pensare alla Coppa Italia che ha fatto incrociare le due corazzate al primo turno.

Si riparte infatti da qui: la diretta Virtus Bologna Milano a febbraio ha premiato un’Olimpia che ha letteralmente dominato il match di Torino, togliendoci la possibilità di assistere a uno spettacolo punto a punto. Poi Milano ha perso la finale di Coppa Italia contro Trento, anche in maniera netta, e dunque va a caccia di riscatto anche per provare a migliorare la quarta posizione in classifica che al momento non rispecchia le possibilità di chi ha vinto gli ultimi tre scudetti, la diretta Virtus Bologna Milano potrebbe dunque segnare un altro bel momento per l’Olimpia che sta sicuramente crescendo.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà messa in onda in chiaro da DMAX, ma per chi volesse seguire il big match di Serie A1 in diretta streaming video sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RIVINCITA E CONTRORIVINCITA

Ovviamente la diretta Virtus Bologna Milano deve essere analizzata anche dalla parte della Segafredo: la squadra di Dusko Ivanovic ha abbandonato ogni velleità in Eurolega e dunque nelle settimane che mancano per chiudere la regular season si potrà concentrare esclusivamente sul tentativo di vincere la regular season, obiettivo assolutamente alla portata di quella che a tutti gli effetti rimane una corazzata ma che ha avuto qualche problema di troppo nel corso della stagione, anche in termini di infortuni.

Quest’anno però non ci sarebbe la garanzia di evitare l’Olimpia sino alla finale scudetto: un motivo in più per guardare soltanto in casa propria. Sicuramente la Virtus Bologna può salire di colpi man mano che ci si avvicinerà ai playoff, intanto deve fornire una risposta concreta nella partita di questa sera: la sconfitta di Coppa Italia ha lasciato qualche scoria proprio per il fatto che le V nere non siano mai riuscite a contrastare una Milano assolutamente più in palla fin dalle prime battute, vincere questo big match sarebbe, esattamente come per gli avversari, un bel segnale da mandare a tutto il campionato aspettando la piega degli eventi.