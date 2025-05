DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: TORNA LA GRANDE SFIDA!

È finita la grande attesa, la diretta Virtus Bologna Milano che si gioca alle ore 19.00 di sabato 31 maggio 2025, presso la Unipol Arena, apre la serie di semifinale playoff di basket Serie A1 2024-2025. Siamo a gara-1, e bisogna subito dire che si è rischiato di non arrivare a un appuntamento annunciato: la Virtus Bologna infatti è andata ad un passo dall’eliminazione contro Venezia, sotto anche di 8 punti nella sfida decisiva in casa è riuscita a sfangarla grazie a Daniel Hackett, che ha tenuto a galla la Segafredo nei momenti difficili, e soprattutto Tornike Shengelia che sulla carta non avrebbe dovuto nemmeno giocare.

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 86-84): V nere in semifinale! (27 maggio 2025)

È dunque una Virtus Bologna che potrebbe arrivare sulle gambe a questa semifinale di lusso, mentre l’Olimpia ha avuto giorni extra di riposo perché, grazie al blitz operato alla Il T Quotidiano Arena in gara-1, ha eliminato Trento in quattro partite e ha potuto preparare al meglio questa nuova serie, anche se solo martedì sera ha saputo la sua avversaria. Adesso è tempo di scoprire cosa succederà nella diretta Virtus Bologna Milano, con la speranza per tutti gli appassionati che si possa arrivare a gara-5 per decretare la finalista.

Diretta/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 84-78): Kabengele 21 punti (25 maggio 2025)

VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento in tv con la diretta Virtus Bologna Milano, saremo infatti in chiaro su DMAX e sul satellite con Eurosport 2; per la diretta streaming video gli abbonati potranno rivolgersi alla piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: SERIE TUTTA DA VIVERE

Per la quinta stagione consecutiva la diretta Virtus Bologna Milano ci fa compagnia nei playoff, ma questa volta si tratta di una semifinale: nei quattro anni precedenti invece le due squadre si erano incrociate in finale, la prima vinta dalla Segafredo e le altre tre dall’Olimpia che ora dunque sogna il poker scudetto, e che almeno per il momento ha dimostrato come essere entrata nei playoff con la quinta testa di serie potrebbe non essere un problema. Certo ora la banda di Ettore Messina è chiamata a vincere almeno una partita alla Unipol Arena, ma ha dimostrato di saperlo fare: vedremo se sarà già questa sera.

DIRETTA/ Milano Trento (risultato finale 89-82): vittoria di casa! (gara-4 basket 24 maggio)

Sicuramente, e lo abbiamo detto, la Virtus Bologna è più stanca: non solo perché ha dovuto giocare una partita in più per regolare Venezia, ma anche perché la serie contro la Reyer è stata parecchio dispendiosa con cinque gare tutte tirate, che hanno messo a dura prova un roster in cui alcuni degli uomini chiave hanno un’età avanzata. Dall’altra parte però le V nere hanno un’esperienza e un’intelligenza che non si comprano al mercato, da vedere se basterà contro una Milano che sa sempre come alzare l’asticella almeno in ambito nazionale, e che dunque potrebbe farlo anche in questa semifinale. Tra poco cederemo la parola al campo…