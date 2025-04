DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: CONTA SOLO PER L’OLIMPIA!

Ci attende la diretta Virtus Bologna Milano, alle ore 20:30 di venerdì 4 aprile: siamo nella 33^ giornata di basket Eurolega 2024-2025, penultimo turno di regular season e, possiamo dirla così, un peccato che il derby italiano conti ormai solo per l’Olimpia, che va a caccia della qualificazione al play in ma si trova in una situazione decisamente complicata. La scorsa settimana è stata negativa per Milano, che ha perso sia contro il Real Madrid che il Barcellona: rimane un piccolo appiglio grazie al modo – miracoloso, almeno contro i blaugrana – in cui l’Olimpia ha mantenuto la doppia sfida diretta a favore nei confronti di entrambe le squadre spagnole.

Approfondiremo, intanto la Virtus Bologna è già eliminata: aver trovato la vittoria più larga della storia sul parquet dell’Alba Berlino è servito a poco, solo ad evitare l’ultimo posto in classifica, ma il cammino della Segafredo in questa Eurolega è stato negativo sin dall’inizio e ora bisogna solo pensare a concentrarsi sulle vicende di campionato, qui restano da giocare due partite che hanno valore decisamente minimo per non dire nullo, certo la diretta Virtus Bologna Milano rimane un match che, per la grande rivalità e la possibilità di ritrovarsi nei playoff di Serie A1, le V nere tengono in ogni caso a vincere.

DOVE VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

I canali per la diretta Virtus Bologna Milano sono quelli della televisione satellitare; appuntamento per gli abbonati anche con la diretta streaming video su Sky Go.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: DERBY A SENSO UNICO

La diretta Virtus Bologna Milano ci consegna un derby a senso unico, almeno dal punto di vista degli obiettivi: l’Olimpia deve ringraziare la tripla di Nikola Mirotic e la preghiera di Stefano Tonut se ha la differenza canestri a favore sia con il Real Madrid che con il Barcellona, tuttavia la situazione di classifica rimane complicatissima e l’ultima speranza di centrare almeno la decima posizione è quella degli incroci di calendario, perché ad esempio questa sera si gioca Stella Rossa Anadolu Efes e Milano deve sperare in una vittoria dei turchi, che hanno la sfida diretta a favore a differenza dei serbi che dunque sarebbero ancora superabili.

Si giocherà sul filo dei canestri insomma, naturalmente l’Olimpia ha la necessità di vincere la partita di questa sera perché in caso contrario sarebbe eliminata; naturalmente mancare il play in di Eurolega a causa della grande rivale italiana, per di più ampiamente fuori dal discorso, rappresenterebbe una grande beffa ma Ettore Messina sarebbe del tutto consapevole di come l’obiettivo sarebbe mancato a causa del brutto inizio di stagione, che eventualmente potrebbe essere ancora determinante come già era stato nelle ultime stagioni. Tra poco comunque la diretta Virtus Bologna Milano fornirà la sua risposta su questo derby decisivo per l’Olimpia.