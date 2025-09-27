Diretta Virtus Bologna Milano streaming video tv: orario e risultato live della seconda semifinale per la Supercoppa basket 2025.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: ANCORA LORO DUE!

Tutto pronto per la diretta Virtus Bologna Milano, sempre loro due: all’Unipol Forum di Assago va in scena, alle ore 20:45 di sabato 27 settembre 2025, la seconda semifinale di Supercoppa basket 2025, e non potevamo che sperare in questa grande sfida tra le due corazzate per approcciarci alla nuova stagione.

L’anno scorso, per la prima volta dopo quattro anni, le due rivali non si sono incrociate nella finale scudetto: lo hanno fatto in semifinale, la Virtus Bologna ha avuto la meglio e poi è andata a cucirsi il tricolore sul petto, spezzando la serie dell’Olimpia che durava da tre anni, con finali vinte tutte appunto contro la fu Segafredo.

La quale del resto si era imposta su Milano nel 2021, ma da tre stagioni la diretta Virtus Bologna Milano rappresenta anche il derby di Eurolega: per quest’anno la speranza è che magari possa esserci una sfida ulteriore con le due squadre entrambe in grado di superare il girone di regular season.

Questo lo scopriremo strada facendo ma intanto sarà già straordinario assistere a questa partita come semifinale di Supercoppa basket 2025, con l’Olimpia che può giocare sul suo parquet ma le V nere del tutto intenzionate a prendersi la prima vittoria nell’ennesimo capitolo della sfida infinita.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE VIRTUS BOLOGNA MILANO

Per la diretta Virtus Bologna Milano saremo in tv su Sky Sport Basket ma anche in chiaro su Cielo, la diretta streaming video verrà fornita da Sky Go e dalla nuova LBA Tv.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: AMBIZIONI RINNOVATE!

Possiamo leggere la diretta Virtus Bologna Milano anche parlando delle ambizioni rinnovate da parte di due società che, a colpi di mercato, vogliono arrivare finalmente a fare la differenza anche in Eurolega. Basterebbe leggere i nomi degli acquisti estivi: la Olidata ha piazzato un grande affare con Carsen Edwards, dominante nel Bayern Monaco, e ci ha aggiunto due ottimi giocatori come Luca Vildoza, veterano argentino, e Alen Smailagic passato anche dai Golden State Warriors ma affermatosi in realtà allo Zalgiris Kaunas, poi ancora Derrick Alston che ha fatto benissimo a Manresa anche in Champions League.

La risposta dell’Olimpia? Intanto Marko Guduric, che ha appena vinto da protagonista l’Eurolega con il Fenerbahçe; poi Vlatko Cancar che, al pari di Josh Nebo, non ha partecipato (con polemica) agli Europei con la Slovenia e potrebbe quindi essere tirato a lucido, e ancora un’ottima combo guard come Lorenzo Brown e Devin Booker, ottimo lungo che può fare la differenza sotto canestro. Il tutto ovviamente oltre alle importanti conferme, a cominciare da Dusko Ivanovic e Ettore Messina in panchina: c’è tutto il materiale perché la diretta Virtus Bologna Milano sia scintillante già a cominciare da questa semifinale di Supercoppa basket 2025…