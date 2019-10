Diretta Virtus Bologna Monaco/ Streaming video tv: big match al PalaDozza (Eurocup)

Virtus Bologna Monaco sarà diretta dagli arbitri Seffi Shemmesh, Jordi Aliaga e Uros Nikolic: alle ore 21:00 di mercoledì 30 ottobre il PalaDozza ospita la partita valida per la quinta giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2019-2020. Alla fine è arrivata la prima sconfitta stagionale per una Segafredo che pensavamo invincibile: sul parquet del Promitheas Sasha Djordjevic ha lasciato per strada due punti che sarebbero stati utili per staccare la concorrenza e blindare la qualificazione al prossimo turno. Invece adesso la partita interna contro il Monaco assume connotati diversi: diciamo che il passaggio del turno non dovrebbe essere in discussione ma la Virtus dovrà comunque stare attenta contro una squadra che ha fatto il salto di qualità negli ultimi anni, è diventata una super potenza in ambito nazionale e se la gioca anche nelle coppe. Non resta dunque che affidarsi al parquet per valutare come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Monaco, della quale possiamo intanto presentare i temi principali mentre aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Monaco non sarà garantita dai canali della nostra televisione, ma l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player: per accedere alle immagini bisogna sottoscrivere un abbonamento con questo portale e poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, seguendo così la partita in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sul sito www.eurocupbasketball.com sarà possibile consultare gratuitamente le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Monaco arriva a pochi giorni dalla vittoria che la Segafredo ha ottenuto a Brescia: un successo in rimonta ma di autorità con strappo nel quarto periodo, e sesta affermazione in altrettante partite. La Virtus è l’unica squadra in Serie A1 ad aver sempre vinto: aspettando che la stagione entri nella sua fase calda non possiamo che fare i complimenti a Djordjevic e i suoi ragazzi, che hanno sì a disposizione un roster costruito per fare grandi cose ma che forse nemmeno gli addetti ai lavori aspettavano subito così forte. Man mano che l’annata entra nel vivo aumentano anche le sfide dite cartello, che rappresentano dei test importanti per le V nere: questo contro il Monaco è certamente da osservare con particolare attenzione, perchè i francesi – l’anno scorso alla Top 16 di Eurocup – hanno tutto per vincere la competizione e stanno provando ad arrivare in breve tempo (nel 2014 erano ancora in Pro B) a rappresentare una super potenza anche in ambito internazionale. Dal punto di vista della qualificazione sarà importante vincere difendendo il PalaDozza, ma questa sfida alla squadra del Principato racchiude molti più aspetti che esulano dai due punti in classifica.



