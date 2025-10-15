Diretta Virtus Bologna Monaco streaming video tv: orario e risultato live della partita per l’Eurolega, oggi mercoledì 15 ottobre 2025

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: UN MATCH OSTICO

Appuntamento di alto livello oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, con la diretta Virtus Bologna Monaco che ci terrà compagnia con la palla a due alle ore 20.30 di stasera dal PalaDozza del capoluogo emiliano per la quarta giornata della nuova Eurolega di basket, che si accinge a vivere un altro doppio turno.

DIRETTA/ Bayern Monaco Milano (risultato finale 64-53): Lucic chiude i giochi! (oggi 14 ottobre 2025)

Non c’è respiro fin dall’inizio della stagione, la Virtus Bologna aveva esordito alla grande con una meravigliosa vittoria contro il Real Madrid nella prima giornata, ma poi gli entusiasmi sono stati subito ridimensionati dalle successive due sconfitte nelle trasferte sui campi di Valencia e Paris, per cui adesso il bilancio della V Nera è 1-2.

DIRETTA/ Udine Virtus Bologna (risultato finale 80-82): Edwards 27 punti (basket A, oggi 11 ottobre 2025)

Naturalmente è decisamente presto per trarre bilanci, finora però nelle partite della Virtus Bologna è sempre stato rispettato il fattore campo e allora gli uomini di coach Dusko Ivanovic vorranno confermare questa statistica per dare un’altra gioia al pubblico di Bologna contro una rivale che negli ultimi anni è diventata una big europea.

Il Monaco ha vinto due degli ultimi tre campionati francesi e soprattutto è arrivato in finale nella scorsa Eurolega, sconfitto solamente dal Fenerbahçe nella partita per il titolo. Insomma, sarà meno blasonata di altre società, ma il livello è altissimo e la Virtus avrà bisogno di un’altra serata in stile Real: si potrà sognare di nuovo nella diretta Virtus Bologna Monaco?

DIRETTA/ Paris Virtus Bologna (risultato finale 90-79): Hifi da 20 punti! (oggi 9 ottobre 2025)

VIRTUS BOLOGNA MONACO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Virtus Bologna Monaco in tv sappiamo che ci si dovrà rivolgere a Sky Sport oppure ai servizi collegati per la diretta streaming video, ma tutte le opzioni solo tramite abbonamento.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: UNA RIVALE DI ALTO LIVELLO

Abbiamo già illustrato che la diretta Virtus Bologna Monaco proporrà una sfida affascinante per i padroni di casa. L’AS Monaco finora ha fatto l’opposto rispetto agli emiliani: sconfitta casalinga al debutto contro lo Zalgiris Kaunas, poi però due vittorie grazie al successo contro Dubai e al colpaccio di giovedì scorso a Milano. Scherzi del calendario, per i monegaschi sarà la seconda partita consecutiva in Italia e allora la Virtus Bologna proverà a vendicare l’Olimpia anche per l’onore del basket italiano.

Gli alti e bassi sono inevitabili per tutti in Eurolega, ad esempio la Virtus Bologna è passata dal concedere solamente 68 punti al Real Madrid a incassarne 193 in due partite fra Valencia e Parigi. Insomma, la difesa potrebbe essere la chiave del rendimento della V Nera, desiderosa di cancellare il ricordo della scorsa stagione, quando fu penultima davanti solamente all’Alba Berlino, che nel frattempo ha lasciato l’Eurolega per passare in Champions League. Ne capiremo certamente di più già stasera grazie alla diretta Virtus Bologna Monaco…